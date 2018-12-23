"Угроза ядерной войны": военный эксперт объяснил конфликт НАТО и России на Азове

Эксперт считает, что России и НАТО не выгодно обострение ситуации на Азове / Фото: NATO Maritime Command

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил, что в акватории Черного и Азовского морей происходит противостояние России и НАТО, однако угроза глобального конфликта отсутствует.

Во время чата в Главреде он отметил, что нарастающее противостояние может привести к ядерной войне.

"Размещаются новейшие средства в море не только Турцией, Румынией и Болгарией, которые постоянно присутствуют там, но и Соединенными Штатами и Великобританией (речь идет об их большие эсминцы). Это фактор сдерживания России и в ее действиях по Украине, и по НАТО. Будет позиционное сдерживания, периодическое захода в Черное море кораблей НАТО в первую очередь, США, Великобритании и Франции, а также кораблей Российской Федерации", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что страны будут искать компромисс для исключения фатального ядерного противостояния.

"К моменту глобального урегулирования угроза противостояния и конфликта на Черном море будет оставаться. Могу утверждать, что угроза глобального конфликта на сегодняшний день отсутствует. Но если начнется война на Черном море, она может привести к глобальной, а, возможно, и ядерной войны. Но варианты компромисса могут быть найдены, так было в Сирии, Турции, Израиле, где сбивались российские самолеты, когда находили выход из ситуации", - констатировал военный эксперт.

По словам Маломужа, противники будут искать сдерживающий фактор, который позволит избежать необратимых последствий.

"Нагнетание напряженной обстановки будет, размещение и усиление кораблей НАТО - тоже, так же - и России, но, учитывая современные возможности коммуникации и контроля, думаю, что на границу не пойдут, потому что она приведет к катастрофе не только в России или Украине, но в части стран НАТО. Поэтому это будет сдерживающий фактор", - подытожил он.

Напомним, во время чата в Главреде Маломуж констатировал, что намерения Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обусловлено претензией России на новую геополитическую перспективу.