"Фактор сдерживания": эксперт оценил шансы Украины на восстановление ядерного потенциала

Ядерное оружие, Россия / topwar.ru

В свое время Украина имела шанс оставить часть тактического ядерного потенциала для того, чтобы иметь средство сдерживания, при этом СБУ и разведка рекомендовали президентам Леониду Кравчуку и Леониду Кучме не отдавать весь ядерный арсенал, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Он также напомнил, что в 2010-2011 годах Виктор Янукович передал последние элементы ядерных разработок - ядерные реакторы, которые были в Киеве, Харькове и Севастополе и производили высокообогащенный уран.

"Они позволяли в течение года создать три ядерные бомбы. Это был бы серьезный фактор сдерживания", - подчеркнул он во время чата в Главреде.

Эксперт отметил, что сегодня этот потенциал потерян Украиной, а новые разработки потребуют немалых затрат - научных, технологических и финансовых.

"Для этого нужно, как минимум, два-три года и несколько миллиардов долларов. Поэтому на сегодняшний день производство ядерного вооружения в Украине нереально", - добавил Маломуж.

Напомним, ранее политолог спрогнозировал вероятность ядерной войны между США и Россией.