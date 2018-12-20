Вражда и раскол: эксперт предупредил об угрозе кровопролития после создания ПЦУ

Православный крест / Sputnik Молдова

В Украине не все православные готовы к объединению церквей, при этом накануне изменений в религиозной сфере в стране не было глубокой дискуссии между представителями всех трех ветвей православия, который мог бы привести к пониманию и консенсусу, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж.

Отвечая на один из вопросов во время чата в Главреде он подчеркнул, что Собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины, не привел к объединению с представителями УПЦ Московского патриархата.

"А верующие МП тоже являются гражданами Украины, патриотами, большинство священников так же являются патриотами. Дискуссия позволила бы достичь консенсуса относительно объединения и отмежевания от Москвы. К сожалению, произошло не так, а очень жестко и получилось, что одни патриоты, а другие – промосковские", - отметил эксперт.

По его мнению, сложившаяся ситуация порождает вражду, противостояние и раскол.

"Поэтому мы стоим перед угрозой конфликтов, включая физические конфликты. Так, в 90-х годах, я был свидетелем тех процессов. Но тогда вышли на диалог, сложный диалог, но вышли на него. Но тогда не было таких противоречий. А сегодня их заложили. Я считаю, искусственно. Потому что просто не пошли на глубокую работу со всеми церквями, не создали условия для их определения.

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Поэтому угроза противостояния есть. Руководители государства пошли именно таким путем, я считаю, из-за выборов. Поэтому они спешили, давили, а не проводили толерантную и глубокую работу с каждой церковью", - указал Маломуж.

Он также считает, что последствия могут быть самые негативные: "Физические противостояния, захват храмов и даже с использование оружия".

Напомним, 20 декабря Рада приняла закон о переименовании УПЦ МП. Отныне эта религиозная организация обязана в своем полном названии "указать свое место в структуре иностранной религиозной организации".

В УПЦ МП заявили о том, что введение положений закона об изменении названий религиозных организаций может привести к "агрессии" против церкви.