Олег Соскин: Украина должна работать над тем, чтобы вернуть свои земли – "от Сяна до Дона"

Олег Соскин / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с директором Института трансформации общества, политологом и экономистом Олегом Соскиным. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Украине необходимо прекратить сотрудничество с МВФ, что будет с курсом гривны, евро и доллара в 2019 году, как мировой финансовый кризис отразится на нашей стране, а также почему украинцам не стоит ждать повышения уровня жизни.

Кроме того, Соскин рассказал, почему предвыборная кампания в Украине имеет все шансы стать "открытой мясорубкой", что ждет нашу страну, если новым ее президентом станет Порошенко или Тимошенко, почему Путин будет в ступоре, если на президентских выборах победит Зеленский, а также каковы основные достижения и провалы президентства Порошенко.

Политолог также объяснил, почему угрозы ядерным оружием смертельно опасны для России и лично для Путина, для чего Москве присоединение Беларуси, почему Россия неизбежно движется к распаду, отдаст ли РФ Японии те острова, на которые претендуют японцы, какие мощные рычаги давления на Кремль есть в арсенале у западных стран, а также насколько болезненным ударом для России стало получение Томоса об автокефалии Православной церковью Украины.

Представляем стенограмму чата с Олегом Соскиным.

gf_43: Поділіться вашими думками щодо голосування британського парламенту, який провалив угоду про вихід Британії з ЄС. Чи означає це, що Brexit не відбудеться?

Олег Соскин: Brexit уже осуществляется, он уже в процессе. А голосование, о котором вы говорите, привело к тому, что выход Великобритании из Евросоюза не будет происходить по соответствующему соглашению. То есть соглашение, которое было ратифицировано Европейским парламентом и его структурами, британский парламент отбросил.

Теперь Brexit должен будет произойти по-другому, но он произойдет в любом случае. Автоматический Brexit будет завершен в конце марта 2019 года. Фактически это будет просто разрыв отношений между Великобританией и Европейским союзом.

Единственное, на что сейчас нужно обратить внимание – будет ли высказано недоверие Терезе Мэй. В зависимости от этого ситуация будет развиваться дальше.

В любом случае, нет повода драматизировать ситуацию. Уверен, что никакого второго референдума по данному вопросу не будет. Уже с апреля Великобритания перестанет быть членом ЕС. И, думаю, для нее это очень хорошо.

Kreont: Знает ли история примеры, когда сотрудничество каких-то стран с МВФ приводило эти страны к успеху и процветанию? К чему приведет Украину бесконечное кредитование Фондом?

Читайте такжеДмитрий Орешкин: Путин пытается впихнуть горячую картошку в виде Донбасса за шиворот ПорошенкоОлег Соскин: История не знает успешных примеров такого сотрудничества. Все, кому МВФ дает так называемые кредиты в форме связанных валютных свопов, не достигают процветания.

Почему "так называемые"? Потому что нет кредитов как таковых. Международный валютный фонд не дает каких-либо кредитов. На самом деле, происходит временный обмен валютами между страной и МВФ. У Фонда есть безналичная "корзинная" валюта, которая включает в себя пять валют: американский доллар, евро, фунт стерлингов, йену и китайский юань. Так вот на определенный период, как правило, год-два, по соответствующему курсу меняется валюта МВФ на соответствующее количество национальной валюты того или иного государства.

Ни разу деньги МВФ не привели ни одну страну к успеху: ни Мексику, ни Аргентину, ни Бразилию, ни Румынию, ни Польшу, ни Венгрию, ни Египет. Позитивных результатов не было. Никаких.

Я считаю, что с МВФ вообще не нужно сотрудничать, потому что фактически этот фонд – международный валютно-финансовый спрут, монстр. Его интересы никогда не будут отвечать интересам какой-либо страны. МВФ всегда будет отстаивать интересы своих главных корпоративных участников: США, стран Евросоюза, Японии и Китая.

Так что Украина давно должна была прекратить любые программы с МВФ. Это преступление, что мы продолжаем брать у Фонда "кредиты". Потому что, во-первых, мы отдаем их с процентами, а, во-вторых, потом еще и получаем назад в страну гривну, которую потом нейтрализовать практически невозможно. Эти кредиты не приносят доходов, прибыли. Они идут на "пожирание". Эти "кредиты" поддерживают правящие паразитические кланово-бандитские режимы в странах. МВФ практически всегда выступает союзником правящих кланово-бандитских режимов. Если бы не было программ МВФ, то бандитский режим Порошенко-Гройсмана давно бы уже упал.

Олег Соскин / Главред

Катерина: Что будет с курсом гривны, доллара и евро в ближайшее время? Как полагаете, какое очередное дно пробьет гривна в этом году?

Олег Соскин: На самом деле, ситуация очень опасная, потому что внутренней основы финансовой и валютной стабильности в Украине нет. Все держится на деньгах Международного валютного фонда и других вливаниях от Европейского банка, Евросоюза и Мирового банка в Украину. Финансово-экономическая политика, которую проводит режим Порошенко-Гройсмана гибельна для Украины. Поэтому трудно сказать, что может произойти. Однако ничего хорошего для гривны я не вижу в 2019 году, особенно после президентских выборов.

Лященко Дмитро: За вашим прогнозом, що буде відбуватися в 2019 році з основними світовими валютами – євро і доларом?

Олег Соскин: Ничего, с ними все будет нормально. Они будут балансировать. Доллар будет немножко укрепляться, евро будет немножко ослабевать. Но в целом, поскольку в США и ведущих странах ЕС будет сохраняться очень низкая инфляция, они будут стабильны, с евро и долларом все будет в порядке. Потому можно хранить свои сбережения в этих валютах.

Читайте такжеИлья Пономарев: У Киева есть все шансы отобрать у Москвы лидерство в русском миреViktor: Что будет происходить с биткоином в новом году, вообще выживут ли в будущем такого рода валюты?

Олег Соскин: Вне всякого сомнения – выживут, так что не стоит нервничать. Однако криптовалюты ждут тяжелые войны с мировой ростовщической финансово-банковской системой. Но криптовалюты непобедимы. Они будут набирать обороты и развиваться в тех или иных формах. Так что за ними будущее. Они будут выполнять очень важную роль ликвидных денег. Просто пока что они нестабильны в силу того, что вокруг них очень много спекуляций.

Тамара, Житомир: Есть ли предпосылки надеяться, что в начавшемся году хоть немного повысится уровень жизни в Украине, а украинцы перестанут выживать, а начнут жить?

Олег Соскин: Пока таких предпосылок нет. Грядут президентские выборы: 31 марта – первый тур, в апреле – второй тур, а потом инаугурация. То есть полгода уйдет на президентские выборы, а потом начнется подготовка к парламентским, которые у нас состоятся осенью. Поэтому нет никаких шансов, что в такой период начнет повышаться уровень жизни украинцев. Отбросьте эти иллюзии: уровень жизни не повысится, дай бог, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше, или чтобы вообще не произошел обвал.

Іван: Експерти лякаюсь новою світовою економічною кризою а-ля 2007 рік. Як ви гадаєте, коли ця сама криза таки розпочнеться, чи, може, вона вже розпочалась, і що може стати каталізатором? Наскільки сильно це вплине на економіку України і простих людей? Буде як у 2007 році чи гірше, чи легше? Як до цього підготуватись українцю?

Олег Соскин: Кризис, который начался в 2007 году, не прекращался. Сейчас началась его новая фаза. Мы сейчас находимся в фазе падения, которая всегда длится 12-15 лет, то есть в 2020 году в самых развитых и успешных странах прекратится только фаза падения. Но после этого начнется 15-летняя фаза депрессии и стагнации.

А поскольку Украина – лузер, страна "энтропийной воронки", то у нас фаза падения в лучшем случае, если придет нормальный президент, прекратится где-то в 2023-2024 году, а после этого еще будет 15 лет стагнации, гниения. Поэтому в ближайшее время в мире ничего хорошего не будет.

Естественно, нужно ориентироваться на те страны, которые сумели к этому подготовиться: Австрия, Швейцария, Голландия и Бельгия. Тяжело будет Франции, Великобритании, Германии. Все только начинается. А спасение утопающего будет делом рук самого утопающего. Для этого нужно отчетливо понимать, какую модель мы хотим создать. Прежде всего, нужно создать средний класс. Те страны, где 85% среднего класса, и будут находиться на плаву. А государства, расколотые на богатых и бедных, где 1% богатых и 90% бедных, обречены на катастрофу. Украина сегодня пожинает плоды уничтожения среднего класса.

Читайте такжеАндрей Илларионов: Рано или поздно Россия вернет Украине и Крым, и Севастополь, и ДонбассАлександр П: У меня к вам два вопроса. 1) Как вы считаете, в связи с ожидающимся мировым финансовым кризисом ждет ли нашу страну дефолт, и каковы будут его последствия для народа? 2) Если мы идем в Европу, то почему проценты по кредитам для населения у нас выше, чем в Европе в разы, выше даже, чем в России? И исправлять это никто не собирается. Как людям с нищенскими зарплатами оплачивать кабальные проценты?

Олег Соскин: 1) Кризис продолжается. Читайте мою книгу "Народный капитализм", где я говорил, что кризис будет продолжаться, а это его вторая фаза. Он начался в фазе накопления, а теперь из банковской и ипотечной сферы переходит в фазу производства, где работает акционерный капитал производственных компаний.

Весь мир ждут тяжелые последствия, в том числе и Украину, потому что не будет никаких инвестиций, каждый будет вынужден спасаться сам, потому что деньги приобретают все бо́льшую ценность. Не будет притока капитала, его и так нет.

2) Потому что воруют. Глава НБУ должен разрешить людям пользоваться всеми свободно-конвертируемыми валютами: евро, швейцарский франк, американский доллар, криптовалюты (должны стоять аппараты по обмену криптовалют в наличную гривну), а также нужно разрешить, чтобы было золото и свободное хождение драгоценных металлов. Нужно это сделать, отменить банковские ограничения, и все будет отлично. И не печатать денег! В этом году денежную массу увеличили почти на 6%. Инфляция, даже официально, составила 9,8%. То есть идет просто экономическое ограбление народа. Ведь это при том, что цены выросли в разы, в тому числе на энергоносители, коммунальные услуги, транспорт и т.д. То есть нам нужно деньги сделать деньгами, а не инструментом для обогащения таких, как Порошенко и Ахметов – они становятся миллиардерами, а 90% населения превращается в пауперов.

Вадим: Как вы думаете, почему Запад поддерживает Украину? В чем его интерес в Украине?

Олег Соскин: В данном случае – потому что Украина выступает в роли государства, которое осуществило свой геополитический и геоэкономический выбор в пользу Запада. Россия, хоть и "гибридно", напала на Украину. И если в таких обстоятельствах западные страны (США, Франция, Великобритания, Германия) не будут поддерживать Украину (а Украина – единственная страна в современном мире, которая сама добровольно сдала ядерное оружие и носители (ракеты)), то тогда рухнет существующий мировой порядок. В результате все другие страны будут понимать, что нужно действовать как-то по-другому, поскольку ни ООН, ни европейские структуры, ни какие-либо другие глобальные мировые структуры не могут обеспечить государству, которое стало жертвой агрессора и которое действует по правилам, защиту в борьбе с этим агрессором. Западные страны это понимают, потому и поддерживают Украину.

Так что, если сейчас Запад не будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, не выступать против оккупации украинских территорий (а Россия оккупировала 7% наших территорий), тогда рухнет вся система мирового устройства и порядка. А это повлечет за собой такие хаос и энтропию, которые даже предсказать нельзя.

Читайте такжеВиктор Суслов: Все надежды Украины – на "дядю с Запада", только вот этому "дяде" придется отдать всю странуLikeria: Какие страны могут выйти из еврозоны в ближайшие годы? Сохранится ли еврозона как таковая?

Олег Соскин: Если говорить о еврозоне, как о валютном организме, как о едином таможенном и финансовом пространстве, то она сохранится. Особенно – ее валютный элемент. При любых обстоятельствах.

Сегодня евро является ведущей мировой валютой. И, естественно, что страны, которые оперируют евро, не будут отказываться от этой валюты, потому что пользоваться ею выгодно, и она доказала свою надежность и конкурентоспособность.

Так что евровалютная зона останется и будет расширяться.

Кроме того, естественно, будет существовать и единая таможенная зона, и единая валютно-банковская система.

А что касается Евросоюза, то в нем будут происходить очень серьезные изменения и мутации. Но евро и все сопутствующие ему элементы будут сохранены.

Гульнара: Есть ли какие-то реальные достижения последних лет, которые помогут росту экономики Украины? Мало как-то радостных новостей. Ведь Томос и безвиз – не помощники экономике.

Олег Соскин: Конечно, не помощники. Я уже об этом немного говорил. К сожалению, пока что нет каких-то реальных достижений для того, чтобы экономика Украины развивалась. Сегодняшняя экономическая и монетарная политика, которую проводит и правительство, и Нацбанк под руководством группы Порошенко, ведет Украину в пропасть. Все держится на чужих заимствованиях и кредитах. Идет простое перекредитование старых долгов.

Внутренний и внешний валовый государственный долг достигает 80 миллиардов долларов. А это порядка 75% ВВП Украины. В этом году нужно будет отдать почти 15 миллиардов долларов на обслуживание долга. Это уже непосильное бремя для страны.

Так что уже есть национальная экономическая катастрофа, но люди пока это терпят.

Фрументий: Есть ли в следующие пять лет у Украины шанс стать среднеразвитой страной типа Польши или Венгрии? Ведь экономика и демография в катастрофическом положении.

Олег Соскин: Есть. Но для этого нужно реализовывать модель народного капитализма. Она у меня полностью расписана. Нужно перейти к этой модели строительства среднего класса и уничтожить кланово-олигархический бандитский режим. Нужно развивать средний класс, предпринимательство, затягивать капитал развитых европейских государств, а не из Китая или мусульманских стран. Тогда все нормально будет. Тогда за пять лет можно было бы решить очень многие вопросы.

neon_san: Сколько денег, по-вашему, нужно на восстановление Донбасса? Если упустить политический и моральный аспект, а взять исключительно экономический, то Украине лучше вернуть эти территории или отказаться от них?

Олег Соскин: В той модели, в которой существовал Донбасс до войны, его восстановить невозможно, поскольку шахты уничтожены, металлургический комплекс тоже почти полностью пришел в упадок, химическое производство – тоже. Люди, которые могли все это содержать, тоже ушли.

Минимальные начальные вливания, которые понадобятся на Донбассе – порядка 50 миллиардов долларов. Хотя бы… И это – в год. Но кто же даст такие деньги?

С одной стороны, Донбасс – это наша земля, но с другой – кто сумеет поднять эту тяжелейшую ношу, когда она к нам вернется, если вся Украина балансирует на грани выживания.

Ирина, Россия: Расскажите, пожалуйста, как изменилось состояние российской экономики за 2018 год? Насколько еще велик запас прочности у РФ, что будет происходить в следующем году с рублем, уровнем жизни россиян?

Олег Соскин: "Пенсионной реформой", на которую пошел Путин и которая, по сути, является геноцидом против собственного населения, он подорвал свои основы как лидера и верхушки правящего режима. И дальше ситуация будет только усугубляться. В результате масса народа, проживающего в России, начинает уже просто ненавидеть Путина. Постоянное жизнерадостное состояние Путина и Медведева, их лица, пышущие здоровьем, их бравада тем, как они кушают, пьют, отдыхают и развлекаются – все это приводит к тому, что народ просто начинает их ненавидеть, потому что власти хорошо, а всем плохо.

А перестроиться Путин уже не может, он привык быть альфа-самцом. А сейчас ему нужно дерюжку надевать: Магнитогорск, город Шахты, обрушившиеся дома, гибель людей, все рвется и рушится, везде катастрофы… Людям надоел уже император-захватчик, который решает чужие вопросы, но не занимается внутренними проблемами своего собственного народа. В этом проблема Путина. И беда его в том, что у России нет возможности для развития экономики.

Читайте такжеВиктор Небоженко: Украина никуда не движется – она просто бредет по дну, хуже уже не будетК тому же, Россия ушла с рынков, прекратила работать через стабильные банковские и финансовые институты. Российская экономика замыкается в себе. То же самое сделал в свое время Сталин с советской экономикой, и известно, чем это закончилось – крахом. Когда происходит повышение пенсионного возраста, это и есть усилением внутренней эксплуатации.

Я думаю, 2019 год только усугубит эту ситуацию в России, потому что мировой кризис усиливается, он перешел в производственную фазу, лишних денег нет, деньги становятся дорогими, каждый сам за себя отвечает. Российские миллиардеры от своих денег не откажутся. А, значит, бремя придется перекладывать на россиян. Это будет значить рост цен, прекращение увеличения зарплат и пенсий, постоянную работу "печатного станка". Так что 2019-ый будет для россиян драматическим. Плюс будут происходить разные техногенные катастрофы и трагические события. А верхушка все дальше будет отдаляться от народа. Разрыв будет увеличиваться по всему "телу" Российской Федерации.

Олег Соскин / Главред

Foks: Один из кандидатов в президенты на днях пообещал догнать в экономическом плане Польшу за пять лет, если этот кандидат станет президентом. Как думаете, реально ли нам вообще догнать Польшу, когда и при каких условиях? Будут ли когда-то поляки ездить к нам на заработки?

Олег Соскин: Вообще-то, это возможно. Это не является большой проблемой. Для этого нужно просто изменить модель экономического развития. Народный капитализм позволил бы это сделать даже за пять лет. Пока никто из кандидатов в президенты не сказал, что будет использовать такую модель за основу. А другой модели экономики, которая бы позволила догнать Польшу, я не знаю. Наверное, ее не существует. Все остальное – просто ложь.

Александр Петрович: Как вы оцениваете заявление "Нафтогаза" о том, что он готов отказаться от 11-миллиардного иска к "Газпрому" для сохранения транзита газа? Может ли Украина реально отсудить эти деньги, и поведется ли на это "Газпром"?

Олег Соскин: Отсудить – можем. Вернуть деньги – можем.

А вот эти разговоры, что "Нафтогаз" к чему-то готов – глупости. Его никто не уполномочивал! Это – государственная компания. Лучше бы руководитель "Нафтогаз" отдал деньги, которые он получил в виде премии и вывел из Украины, малообеспеченным семьям и детям. Так что это – не его дело.

А "Газпром" никогда на это не поведется. Отношения между ними уже вошли в состояние войны. Потому не Миллеру и не Коболеву решать такие вопросы. Они решаются на очень высоком уровне, высшим руководством стран.

Аліна: Чому НАБУ відмовилася оприлюднювати результати допиту голови Кабміну Гройсмана з приводу зловживання ним службовим становищем?

Олег Соскин: Потому что тогда придется убирать Гройсмана с занимаемой им должности. Создание новых антикоррупционных органов (НАБУ, САП, НАЗК) не увенчается успехом. Все это как в басне Крылова: "А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь". Нужно искоренять причину. А как же уберут Гройсмана, если он является ключевым игроком той модели коррупции и бандитизма, которая существует в Украине?

Roman: Если случилось бы так, что вы бы смогли возглавить Нацбанк Украины, кого вы хотели бы видеть министром финансов и премьер-министром Украины? Простите, если вопрос покажется провокационным. Другими словами, кому, на ваш взгляд, можно было бы доверить финансы нашего государства?

Олег Соскин: Как известно, после Революции Достоинства шла речь о том, чтобы я возглавил Нацбанк. Но, к сожалению, эта идея не удалась, хотя имела большие основания. Но уже как сложилось, так и есть.

В любом случае, министром финансов должен быть тот человек, который добьется бездефицитного бюджета. Должно быть позитивное сальдо государственного бюджета и всех коммунальных бюджетов.

Читайте такжеКость Бондаренко: Якби війни не було, Порошенку б довелося її придуматиВторое, что он должен сделать – прекратить выпускать долговые обязательства и прекратить жить за счет этих облигаций и долговых обязательств.

Третье – прекратить брать кредиты у МВФ и всех остальных, жить по средствам. Нужно разрушить систему, когда деньги делаются из денег.

Кто бы это мог быть физически? Об этом более реально можно будет говорить, когда пройдут выборы.

Что касается премьер-министра, то им должен быть кто угодно, только не Гройсман. Эту должность должен занимать компетентный человек, не ворующий и не принадлежащий к бандократии. Люди в правительстве просто должны работать на государство.

Это легко сделать, и таких людей найти можно. Кстати, в нынешнем руководстве Нацбанка есть такие люди, есть и в нынешнем Кабмине. Просто нужно применить определенные механизмы, позволяющие таких людей вывести на поверхность. Это легко сделать, если такая задача будет поставлена. А пока бандократия у власти, это сделать нереально.

Юрий: Якою, на вашу думку, має бути концепція охорони здоров’я України – бюджетна, платна чи страхова? Сьогодні не зрозуміло, яку саме хочуть побудувати в Україні.

Олег Соскин: На сегодняшний день старая – солидарная (или бюджетная) – система здравоохранения в Украине полностью разрушена. А новой эффективной системы, которая бы работала на пользу каждого украинца, и стимулировала врачей и медперсонал, сейчас не существует. Солидарная система здравоохранения существовать уже не может, поскольку изжила свое.

В дальнейшем, конечно же, медицина будет платной, потому что за медицинские услуги, как и за все в условиях капитализма, нужно платить деньги.

Возникает вопрос: откуда брать деньги, чтобы суметь платить за медицинские услуги, которые очень дороги? Прежде всего, должна существовать страховая медицина. Она есть в посткоммунистических странах: Словакии, Польше, Чехии и так далее. Но нужно прямо говорить, что реформа здравоохранения в этих странах оказалась неуспешной. В итоге, получить там качественную медицинскую помощь по страховке очень сложно. Люди в названных странах отчисляют страховые взносы в общий государственный фонд страховой медицины, но параллельно есть и платная модель, когда люди платят за услуги. Но при этом в той же Словакии пациент сам может выбирать, где он будет получать медицинскую услугу, соответственно, туда же пойдут и страховые деньги, которые человек внес в фонд.

Сама по себе такая модель, когда человек сам определяет, где будет получать ту или иную услугу – хорошая. Но ее нужно дополнить следующим механизмом: необходимо, чтобы люди хотя бы 5% своих доходов отправляли регулярно на социально-пенсионный счет, то есть накапливали деньги. А счет этот должен разблокироваться лишь тогда, когда нужно получить медицинскую услугу. Таким образом, человек будет платить своими деньгами, отложенными на такой случай. Если он ведет здоровый образ жизни, логично, что у него будет меньше необходимости обращаться к этим деньгам.

Тогда останется один блок – чрезвычайные события, непредвиденные ситуации и происшествия. Для таких случаев должен быть страховой фонд. Тогда, если что-то подобное произойдет, человек сможет получить компенсацию от этого страхового фонда.

На мой взгляд, именно такая система здравоохранения должны быть в Украине.

Олег Соскин / Главред

Елена Радзиховская: И.о. министра здравоохранения г-жа Супрун ведет блог, в котором рассказывает украинцам как правильно лечиться, как питаться. Так, например, по ее словам, во время простуды не надо принимать витамины и антибиотики, какие-либо другие таблетки, а важно соблюдать постельный режим и пить побольше теплых чаев. И тогда, по ее словам, иммунная система сама справится с болезнью. Как вы полагаете, можно ли за пенсию, которую получают у нас миллионы пенсионеров, поддерживать свою иммунную систему в адекватном состоянии? И еще. Супрун настойчиво рекомендует для поддержания здоровья дважды в неделю потреблять жирные сорта рыбы: семгу, лосось и скумбрию. Как вы полагаете, пенсионеры, получающие минималку, как часто могут покупать себе такую рыбу? И можно ли говорить в таком случае о геноциде?

Олег Соскин: Супрун нужно просто убрать с этой должности. Она – не врач. Она – чужой человек. Она существует только благодаря тому, что есть Порошенко и Гройсман. Видимо, ее сюда внедрили специально. Это – враг украинской нации.

Что касается советов… Во-первых, нельзя так часто есть эту рыбу. А, во-вторых, эта рыба стоит бешенных денег. А, в-третьих, в Украине эта рыба очень плохого качества. Это какая-то паранойя и шиза. Если у Супрун есть достаточно времени, чтобы писать этот бред, то это, как чукча – "чукча – не читатель, чукча – писатель". Ее нужно отправить в отставку. Ее пребывание на этом посту – позор для всей системы здравоохранения, академиков и докторов медицинских наук.

И, да, я считаю, что она – один из творцов нынешнего геноцида, который осуществляет режим Порошенко и Гройсмана по отношению к украинской нации. Она – органичный элемент этого режима, проводник геноцида.

Читайте такжеПочему есть ощущение, что "все проср*ли": Топ-5 достижений и провалов ПорошенкоСкептик: Ряд отечественных экспертов предполагает, что будущие президентские выборы в Украине будут рекордными по количеству фальсификаций и масштабам задействования админресурса. Согласны ли вы с таким мнением?

Олег Соскин: Насчет фальсификаций не знаю. Ведь это не так просто будет делать, потому что будет очень много участников – думаю, около 50 кандидатов в президенты.

Что касается админресурса, то он задействуется уже сейчас. Естественно, Порошенко его будет использовать в полном объеме. Все главы обладминистраций и райадминистраций, весь аппарат Кабинета министров, все структуры правительства в районах, регионах и областях будут работать на Порошенко.

Но приведет ли это к повышению рейтинга Порошенко – это большой вопрос. Потому что это "палка о двух концах", и он ее настолько перегибает, что использование админресурса может привести к очень плохим для него последствиям и результатам – сами чиновники массово его могут возненавидеть.

Из-за того, что рейтинг Порошенко крайне низкий, использование админресурса будет приводить к насилию над аппаратом чиновников. Получится, что этот аппарат будет вброшен на "линию огня", их будут принуждать идти в бой за Порошенко. Первой жертвой подобной ситуации уже стал Райнин. Порошенко нервничает, когда ему не подчиняются назначенные им чиновники. Поэтому будет конфликт.

Sidor: Как вы оцениваете первый этап предвыборной гонки в Украине? Если судить по тому, что мы уже наблюдаем, к каким ухищрениям и уловкам будут прибегать кандидаты, чтобы потопить конкурентов?

Олег Соскин: Это будет открытая мясорубка. Будут использоваться любые механизмы очернения противников, любые способы выброса компромата против них. Будет обнародовано огромное количество материалов и представлена масса людей, которые знают личную жизнь тех или иных кандидатов. Таким образом, очень много "скелетов" будет вытащено из шкафов. Очень много "грязного белья" будет выброшено на обзор публике – мама не горюй! Мы узнаем о наших кандидатах такое, что они и сами о себе не знали.

Одним словом, это будет именно мясорубка.

Читайте такжеДмитрий Гордон: Украиной по-прежнему правит РоссияNatalie_: Сегодня, если верить соцопросам, больше всего шансов на победу на президентских выборах в Украине имеют такие кандидаты: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Как думаете, как может вести себя Путин в случае победы каждого из них (поделитесь коротким прогнозом по каждому), кто из них воспринимается как "удобный президент Украины" для Москвы, кто "договороспособен"? А если победит Зеленский, с которым Путин не имел дел, поскольку тот не политик и никогда им не был, насколько это "спутает карты" Кремлю?

Олег Соскин: Сегодня, согласно соцопросам, во второй тур выходят два кандидата – Тимошенко и Зеленский. Если ситуация будет развиваться так, как она развивается, то Зеленский пока что единственный, кто побеждает Тимошенко во втором туре. Зеленский – очень опасный кандидат и для Порошенко, и для Тимошенко, а для других – тем более.

Также не стоит пока исключать Гриценко как конкурента Порошенко, потому что не Бойко опасен для Порошенко, а именно Гриценко. Ведь действующему президенту, чтобы добраться до Зеленского и Тимошенко, сначала нужно полностью разбить на выборах Бойко, дотянуться до Гриценко, а только потом он сможет добраться до Зеленского. И если он победит Зеленского, только тогда сможет добраться до Тимошенко. Между кандидатами очень большой разрыв, потому для Порошенко складывается крайне неблагоприятная ситуация на начало избирательной кампании.

Если Зеленский станет президентом, то для Путина и всех других правящих элит это будет очень сложный вариант, потому что "с таким они не играли". Для них он – "кот в мешке": на данный момент совершенно невозможно спрогнозировать, как Зеленский себя поведет. Он – человек театрального жанра, причем сатирического и комедийного.

Зеленский для Путина в любом случае не будет удобным президентом Украины, потому что у первого очень много личин. Но уже сейчас можно сказать совершенно точно, что Зеленский – боец. Он – не мямля и не кисейная барышня. Он – достаточно сильный человек.

А если вдруг Зеленский попытается предать Украину, то народ уже знает, как убирать предателей. Если он попытается сдать интересы Украины, его просто повесят прямо на Майдане незалежности вместе с его командой "Квартал 95".

Я считаю, что Зеленский – это интересный вариант. Украине такое можно попробовать.

Можем быть уверенными, что с Зеленским Путин не сможет выстроить отношения. Из-за того, что, как я уже говорил, у Зеленского много масок, он – лицедей. С какой маской Путин будет выстраивать отношения? Путин привык к определенным формам поведения. А Зеленский – человек, который все время меняет эти формы. Путину, как лживой особе, легко выстраивать отношения с Порошенко или Тимошенко, потому что они такие же, как и он, они предсказуемы и понятны друг для друга.

Думаю, Путин будет просто в шоке, если победит Зеленский. У него случится ступор. Ведь Путин – КГБист, а у таких все всегда разложено по полочкам. А с Зеленским так не получится, его невозможно "разложить по полочкам", и в этом его преимущество.

Если победит Порошенко, то нас будут ждать тяжелые времена. Я думаю, в этом случае начнется полномасштабная война с Россией. Будет введено на всей территории страны военное положение, будет военный диктатор, будет тотальная мобилизация, будет конфискация частной собственности, все будет национализировано. В этом случае война с Россией начнется и затянется лет на 15.

Если победит Тимошенко, то она ничего не сможет сделать. Избрание Тимошенко приведет к гражданской войне в Украине. Сейчас она может обещать "золотые горы", но, как только она сядет на трон, она будет делать то, что привыкла делать в предыдущие десятилетия. А что она делала – известно всем. К тому же, лучшие годы Тимошенко уже прошли.

Плюс Тимошенко себя ведет, как царица: сидит в "башне из слоновой кости", никого к себе не допускает, создала очень жесткую свиту вокруг себя, у нее есть фавориты (Немыря, Власенко и т.д.), любит наушничество, любит разделять и властвовать, плюс она очень мстительная. Потому это будет страшный вариант для Украины.

Я давно говорю о том, что Тимошенко не нужно идти в президенты. Ведь опыт уже показал, что сама Украина ей противится. Тимошенко вообще не совместима с эгрегором Украины. А она все равно пытается идти против воли провидения, за что может получить большие проблемы. Тимошенко противопоказана Украине. Украина и Тимошенко антагонистичны по своей сути.

Владимир, Мурманск, Россия: Существует ли вероятность что новый президент Украины изменит существующее положение в межличностной коммуникации украинцев и россиян в лучшую сторону? Кто это может быть?

Олег Соскин: Веселее всего это может сделать, как ни странно, все-таки Зеленский. Тимошенко точно не изменит. Гриценко – тоже. Они оба – ипохондрики, интроверты, они направлены вовнутрь себя.

А Зеленский мог бы это изменить. Если у него ничего с головой не случится после прихода к власти… Ведь власть сильно меняет людей. Она сладко пьется, но тяжелое похмелье.

Зеленский может изменить эти отношения. Ведь нельзя переходить в систему вражды, особенно со славянами, которые проживают на востоке от границы Украины, потому что у нас с ними очень много общего генетически. В результате правильной политики возможно изменение ситуации в лучшую сторону.

polit_ua: Чи могли би ви назвати топ-3 досягнення Порошенка за час його президентства та топ-3 (чи більше?) його невиконаних обіцянок?

Олег Соскин: Первое достижение – это безвизовый режим со странами ЕС. Но это, скорее, это достижение не его лично, а всего народа Украины.

Второе – получение Томоса и возвращение к церкви-матери, то есть к Константинополю. Это колоссальное событие. Его значения только обезьяны и тявкающие шавки не понимают.

Третье – как бы там ни было, идет строительство украинской армии, и она становится более сильной.

Все остальное – сплошной провал. Все остальное и есть невыполненные обещания Порошенко. Так, он обманул с курсом гривны – обещал, что один доллар будет стоить 8-10 гривен. Он обещал, что закончит войну и вернет Донбасс и Крым, но этого и близко не случилось. Он обещал, что будет развиваться предпринимательство, малый бизнес и средний класс, но обманул. Он обещал, что не будут расти цены, а они взмыли вверх. Этот список можно продолжать.

Он – лгун, а лгунам верить нельзя. Он еще не отчитался о том, о чем соврал раньше, а уже обещает что-то новое.

Читайте такжеГеоргий Тука: Путина устроит один вариант – если на Банковой будет сидеть губернатор "Новороссии"Ganni: Как вы полагаете, правда ли, что мир на пороге ядерной войны? Что может стать последней каплей, из-за чего кто-то первым выпустит ядерные ракеты?

Олег Соскин: Я не думаю, что мир на пороге ядерной войны. Хотя, конечно, есть несколько психически больных мировых лидеров.

Прежде всего, речь идет о Путине, который сейчас взял "эстафетную палочку" у северокорейского диктатора Ким Чен Ына. Путину неплохо было бы съездить к Ыну и проконсультироваться, узнать, почему лидер КНДР вдруг решил пойти на переговоры с США и отказаться от ядерного оружия.

Как известно, Северная Корея была последней страной, которая осуществляла наземные испытания ядерного оружия. Это привело к страшным последствиям. Так, в результате последних испытаний, когда был уничтожен весь полигон и бо́льшая часть команды, которая занималась ядерными испытаниями и исследованиями.

Бог попран не бывает. И, если это понял даже вообще не ясно каких верований Ким Чен Ын, то уж КГБисту Путину это давно надо было бы понять – он же из монастырей не вылезает.

Поэтому я думаю, что никакой ядерной войны не будет. Господь создал этот мир, и поэтому всяким психопатам, которые пытаются этот мир разрушить, лучше просто сразу уйти в небытие, чем уничтожить Землю. Я предполагаю, что до ядерной войны не дойдет. Но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд. Но мне думается, что на примере Российской Федерации мы увидим, что ее новые попытки разработать ядерное оружие нового поколения и его носителей приведут к краху путинского режима и России как таковой. Это – смертельно опасный для Российской Федерации путь, для Путина – тем более.

Дядя Ваня: Насколько вероятно присоединение Беларуси к России? Зачем это Москве, если она и так фактически контролирует Беларусь? Может ли Путин остаться у власти еще на один срок, возглавив теперь уже новое государство – объединенную Россию-Беларусь?

Олег Соскин: Такие попытки предпринимаются все время. Фактически Лукашенко поставлен ультиматум: хватит играть в прятки, хватит танцевать летку-енку – шаг вперед и два назад. Сейчас Россия его будет принуждать создать единую с РФ банковскую систему, единый денежный эмиссионный центр, будет требовать полного перехода на рубль, а также в единую правовую систему: с единым судом, единой прокуратурой, единым таможенно-территориальным пространством. И при этом Россия полностью возьмет под контроль внешние границы Беларуси и выставит своих пограничников, таможенников и т.д.

Естественно, батька перепугался. Для него все это смерти подобно. Да, ему могут сказать: "Пожалуйста, ты можешь вечно быть президентом". Но при этом он полностью утратит контроль над финансово-экономической, правовой и внешней системой безопасности Беларуси. Он понимает, что это страшная угроза для него, потому и начал "крутить педали назад".

Но у Лукашенко ничего не выйдет. Я думаю, что он уже абсолютно не нужен Путину. Уверен, в Москве сейчас разрабатывается план, как устранить батьку, чтобы, не полностью поглотив Беларусь, присоединить ее к России, чтобы выйти на западные границы.

Москве это нужно сделать, чтобы приблизиться к калининградскому анклаву. Потому что там ее от Калининграда будет отделять только Литва, через которую нужно будет пробить "коридор".

Для того, чтобы сохранять Российскую Федерацию, держать в покорности внутренние республики и края, Путину необходимо поглотить Беларусь.

Плюс это повысит потенциал России в противостоянии и борьбе против Украины. Ведь таким образом Россия окружит нашу страну еще и с севера.

Одним словом, для Беларуси и ее народа наступают черные дни. Но они сами виноваты: они предпочли быть рабами, захотели, чтобы ими руководил колхозный председатель, вот и получили… Так что народ Беларуси ждут тяжелые времена в 2019 году.

Читайте такжеИгорь Эйдман: Кремль надеется взять Украину тепленькойF678: Существует ли угроза распада Российской Федерации? Какие куски от нее могут начать отваливаться? Курилы – японцам? Сибирь – китайцам? Что еще?

Олег Соскин: Я думаю, что никакая Сибирь китайцам не отвалится. Им ее никто не отдаст. У них шансов нет.

Но то, что Российская Федерация движется к своему распаду, это вне всякого сомнения, потому что нет титульной нации. Ну, нет ее… Русские вообще не являются нацией, это имя прилагательное. Русичи же живут на территории нынешней Украины. И по мере того, как Украина будет усиливаться и формировать себя как государство севера и юга, а не только запада и востока, по мере реализации концепции межморья, будет усугубляться угроза распада Российской Федерации. В РФ вполне естественно усиливаются протонациональные республики (их там 21), элиты которых хотят стать полноправными хозяевами тех национальных богатств, которые имеют их республики. Это устраивает всех: и США, и Великобританию, и страны Евросоюза, и Японию, которая хочет получить Курилы и Сахалин.

Кроме того, я считаю, что и Украина должна думать о своих землях, о которых поется в нашем Гимне – "від Сяну до Дону". Она должна над этим работать. И такая возможность будет, поскольку Путин рано или поздно погибнет, или умрет, или заболеет, или произойдет переворот. А это сразу же приведет к распаду Российской Федерации, потому что у нее уже нет потенциала существовать как единое государство, и она надоела всему миру.

Олег Соскин / Главред

F678: Чем, по-вашему, могут закончиться переговоры России и Японии о Курилах? Отдаст ли РФ те четыре острова, на которые претендуют японцы? Почему вдруг сейчас актуализировался данный вопрос?

Олег Соскин: Потому что для России очень важно, чтобы Япония не встала в полный рост на защиту Украины.

Япония сегодня занимает достаточно предательскую позицию по отношению к Украине. Она не выступила открыто против России, не провела соответствующие решения и заявления о поддержке позиции Украины и осуждению действий Российской Федерации.

Россия обещает японцам, что если они и дальше не будут открыто поддерживать Украину деньгами, технологиями, инвестиционными вливаниями, дипломатическими и внешнеполитическими способами, то она готова обсуждать с Японией передачу этих четырех островов. Но Москва как всегда врет и просто водит за нос японцев. Японцы – тупые, у них текут слюни, и они думают, что переиграют Россию.

На самом деле, у России одна цель – Япония не должна стать стратегическим союзником Украины в борьбе против России.

Condor: Окажется ли Путин при жизни на скамье подсудимых? Начнется ли в России после отхода от власти его лично и его окружения, так сказать, развенчание культа его личности? Или им будут продолжать восхищаться, будут его боготворить, и у Ленина будет сосед в мавзолее?

Олег Соскин: Я думаю, что рано или поздно Мавзолей, всей гробы и урны с прахом, которые лежат на Красной площади или вмурованы в кремлевскую стену, будут сожжены прямо там, на площади. В том числе и мумия Ульянова-Бланка, бандита под именем Ленин.

А Путин вряд ли доживет до того момента, когда над ним будет суд. Сегодня он совершает такие преступления против людей (достаточно взглянуть лишь на пример украинских моряков, над которыми он лично издевается, а также десятки других политических заключенных, посаженных в российские тюрьмы), что я думаю так: скоро ему отольются эти слезы. У Путина будет очень тяжелая судьба. Он сам себя ведет к преждевременной кончине.

Путин точно не будет на скамье подсудимых. Его кончина будет совершенно другой – очень ужасной. Его уничтожат, как собаку. Если он и дальше себя так будет вести, может случиться и так, что куски его тела будут таскать по Красной площади, как куски падали. Слишком много крови на нем, слишком…

Ramana: Что еще есть в арсенале у западных стран, чтобы усмирить агрессивную политику Кремля, заставить Россию убраться из Украины, Сирии и т.д.? Есть ли у Запада еще реально действенные механизмы?

Олег Соскин: Конечно, есть. Одной из самых действенных мер могло бы стать прекращение строительства "Северного потока-2". Пожалуй, это самое главное стратегическое решение, которое должно быть принято Западом. Этот проект нужно остановить немедленно. И то, что США в данном вопросе проявляют такую последовательность и настойчивость, очень хорошо. Необходимо создать союз стран – Украина, Польша, страны Балтии, США, Великобритания, который бы ежеминутно вел деятельность, на ликвидацию данного проекта. Соединенные Штаты совершенно правильно заявили, что введут санкции против всех компаний, которые участвуют в строительстве этого трубопровода.

Если проект "Северный поток-2" будет сорван, это будет колоссальный удар по России. Без него она не сможет безнаказанно поставлять в Европу газ в любых объемах и диктовать цену.

Второе, что мог бы сделать Запад – отключить Россию от системы SWIFT. Если Российская Федерация будет отключена от SWIFT, вся российская экономика рухнет в течение двух-трех недель. У нее нет никаких каналов, чтобы создать альтернативную модель существования своей экономики.

За счет своего внутреннего потенциала Россия жить не сможет. Это доказал уже Советский Союз, а Россия гораздо меньше Советского Союза.

В итоге, Российская Федерация быстрее развалится на куски, а Путина свергнут или свои же придушат подушкой, как Гитлер придушил Гинзбурга, когда хотел захватить власть.

Гордиенко Виталий: Кого, какие страны сегодня можно считать самыми верными друзьями России? И, если оценивать список этих друзей, то насколько сильна поддержка политики современной России в мире в реальности? У нее есть, на кого опираться, чтобы продолжать гнуть свою линию?

Олег Соскин: Список таких стран легко увидеть, если посмотреть на перечень государств, которые поддержали Россию во время последнего голосования ООН по крымскому вопросу и проголосовали против резолюции, которую предложила Украина. Ряд государств, которые тогда поддержали Россию, и есть ее друзьями.

Все это – страны-лузеры: африканские и азиатские страны, Армения, Сербия, Беларусь, Венесуэла и так далее. Это все слабые и несамостоятельные государства, которые являются сателлитами Российской Федерации. Естественно, за это они получают свои 30 иудиных сребреников.

Отдельно следует сказать о Китае. Китай – хитрый. Он ведет себя, как обезьяна, которая сидит на дереве и наблюдает, как внизу дерутся два тигра, и периодически "подбрасывает дровишек в огонь". Я думаю, такое поведение Китая скоро закончится.

Также вскоре Бразилия и Латинская Америка начнут отходить от России, поскольку будет серьезное столкновение Бразилии с Венесуэлой.

Так что союзники у России таковы, что на ум приходят только такие слова: "Избави меня бог от таких друзей, а с врагами я и сам справлюсь". Нормальных полноценных союзников из ряда демократических свободных и успешных государств у России практически не осталось. Это все диктаторские режимы, которые гнобят свои народы и держатся на штыках.

Марисса_281: Насколько вероятным сегодня выглядит сценарий импичмента Трампа? Как на его политической карьере отразятся те разоблачения, которых можно ожидать в 2019-ом?

Олег Соскин: Трамп останется на должности президента США до конца срока. Это вне сомнения, потому что у него преимущество в Сенате, а также достаточно хорошие позиции в Палате представителей Конгресса. Поэтому сместить его невозможно.

Но то, что 2019 год станет "вырванными годами" и очень тяжелым временем, в этом нет сомнений. Демократы не дадут ему почивать на лаврах. Конфликты будут усиливаться.

Однако не забывайте, что Трамп – это такой парень, который раз пять проходил через банкротство как предприниматель, но всегда поднимался. Этот человек настолько силен, и за ним стоят настолько огромные финансовые силы, что он свой президентский срок досидит до конца.

И дай Бог здоровья Трампу, потому что все, что он сейчас делает – это вода на мельницу Украины, то есть нам его действия выгодны. Главное, чтобы его оппоненты доставали его за связи с Путиным, чтобы он постоянно был вынужден говорить, что Путин – это плохо. Чем чаще он это говорит, тем лучше для нас.

Лаврентий: Появилась информация о том, что Путин готовит указ о том, чтобы владельцам паспортов "ЛНР" и "ДНР" будет давать гражданство РФ. Зачем это России? Или в действительности это вряд ли кто-то станет делать?

Олег Соскин: Как известно, Россия приняла упрощенную процедуру получения российского гражданства украинцами. Это направление Путин будет только усиливать. Считается, что получить гражданство Российской Федерации могут где-то до двух миллионов людей, если упростить процедуру получения.

Но есть одна особенность: люди, которые будут подавать на гражданства, должны будут подписать некую бумагу – "клятву на верность" России и о предательстве Украины. Люди, которые будут получать российское гражданство, должны будут понимать, что с момента получения паспорта они становятся иудами, отказавшись от своей родины. Но каждый делает свой выбор сам.

С другой стороны, это не проблема, что паспорта "ЛНР" и "ДНР" будут обменивать на российские. Ведь в основном на оккупированной территории находятся пенсионеры, пауперы и люди, выпавшие из социальной жизни. Пенсионеры могут на это массово пойти, потому что тогда Россия должна будет выплачивать им пенсии. Для людей это спасение. К тому же, они получат возможность переехать из этого анклава, где все разрушено, на какие-то территории Российской Федерации.

Выиграет ли Россия от этого? Нет, ничего не выиграет. Наоборот, она лишь получит дополнительную нагрузку на бюджет, ведь это будут дополнительные социальные и пенсионные выплаты. Это будут дополнительные гири на ногах России.

Лис_Микита: Чем объясняется то, что россияне до сих пор заваливают цветами памятники Сталину? Что не так с этим народом, почему ему так необходим диктатор, царь?

Олег Соскин: Потому что у людей просто больное сознание – имперское. Эти люди не способны жить самостоятельной жизнью, потому так превозносят Сталина и Николая II.

Сталин был и остается для россиян своего рода сакральной маткой в муравейнике. Они поклоняются этой матке, потому что большинство из них не имеет самостоятельного собственного сознания и механизма мышления. Поэтому им нужна матка-вождь, которая будет за них думать.

Путин все время проводит эту параллель, и бандитская КГБистско-корпоративная элита, правящая в Российской Федерации, постоянно ссылается на вождей вроде Сталина и Николая II, подчеркивая, что жить нужно именно так, потому что это правильный уклад.

Иначе россияне просто не умеют жить. Если они не будут поклоняться Сталину, тогда и Путину нельзя поклоняться, тогда и царя нет. А если нет царя, значит, рухнет муравейник. "Муравьи" боятся самостоятельно жить, не знают, как это, потому-то и сохраняют это "некрофильное сознание", то есть поклонение мертвым, культ мертвых. Это одно из самых опасных свойств современной Российской Федерации.

Лали: Доверяю Вашим оценкам, потому хотелось бы услышать Ваше мнение о том, насколько ощутимой и болезненной в действительности стала для России потеря украинской церкви? Как теперь Москва будет выкручиваться и перекраивать историю, идеологию и т.д.?

Олег Соскин: Это – ключевой вопрос, цивилизационный. И то, что Константинопольский патриарх Варфоломей решился на такой шаг – это колоссальное восстановление исторической и божьей справедливости.

Причем все происходит очень правильно. Мы возвращаемся в лоно своей материнской церкви – Константинопольской. Фактически это означает крах Московии. Потому что РПЦ не имеет Томоса. РПЦ – вообще, незаконная церковь. Она была незаконной до Петра I, а после него, когда тот вообще уничтожил патриархию, сам возглавил церковь и назначил обер-прокурора Синода во главе с собой, эта церковь стала не просто раскольниками, а ересианцами, потому что так церковь не может строиться.

А потом, после восстания, переворота, который называется Революцией, коммунистическая партия вместе с чекистами в прямом смысле уничтожила церковь. И на одном из съездов перед войной они поставили цель – уничтожить церковь окончательно: священников, монастыри, приходы и веру как таковую.

Поэтому пусть сначала Россия искупит все это, покается во всех своих страшных злодеяниях, когда были перебиты миллионы верующих, священников, монахов и т.д., а соборы все были разрушены. И только после этого пусть пытаются рассказывать, какая раскольническая украинская церковь.

Я считаю, что получение Томоса – это одно из событий, которое приближает крах Российской Федерации и возвращение ее в состояние Московии. Потому нам нужно как можно быстрее деструктурировать остатки московской церкви на территории Украины.

demchenko_d.: Поделитесь вашим прогнозом относительно того, как может развиваться дальше ситуация на Ближнем Востоке, в Сирии, учитывая вывод американских войск оттуда? Можно ли ожидать завершения сирийской войны?

Олег Соскин: Война перейдет в новую стадию – она станет более геополитической, поскольку уход США из Сирии открывает возможности для формирования и структурирования курдского государства. Я думаю, оно сначала структурируется на территории Сирии, а далее будет расширяться и выстраиваться.

Это будет колоссальный геополитический и военный вызов для Турции. По сути, формирование курдского государства на территории Сирии с последующим его расширением на территорию Турции – это существенное ослабление Турции, которая уже сегодня пребывает в тяжелом финансово-экономическом положении, которое будет только ухудшаться. В Турции очень большая инфляция, падение лиры, и она просто не выдержит таких серьезных милитарных нагрузок. А это будет прямая война Турции против курдского государства. Вот что означает уход США из Сирии…

И Россия тоже окажется в военном котле. РФ всегда поддерживала и будет поддерживать курдов. В итоге, у России с Турцией может закончиться дружба.

Так что в Сирии сейчас идет переформатирование ситуации. И центром, вокруг которого будет усиливаться противостояние, станет курдский вопрос и формирование единого курдского государства. А Штаты будут первыми, кто его признает.

Wrangler: Как вы оцениваете шансы на прекращение войны на Донбассе? В какой перспективе это возможно, и какие условия для этого должны быть соблюдены?

Олег Соскин: Условие одно – Украине нужно вернуть контроль над границей. Пока есть Путин, к сожалению, это невозможно. Но как только Путина не станет, сразу же решится вопрос с донбасским анклавом.

Думаю, что большинству людей, которые проживают на оккупированной территории, уже все это надоело, и они хотят вернуться в Украину – просто нужен соответствующий механизм.

Но пока в России при власти остается путинский режим, конфликт на Донбассе не прекратится. Нужен контроль над границей. А чтобы его получить, нужно, чтобы изменился режим в России, чтобы не началась прямая и масштабная война между Россией и Украиной.

MistF: Что делать Украине с Крымским мостом, когда Крым вновь вернется в Украину – демонтировать, дабы не мешал судоходству, или сохранить и эксплуатировать? Как переименуем его? Как думаете, сумеет ли Россия запустить на этом мосту еще и железнодорожную ветку, как запланировано на 2019 год?

Олег Соскин: Нужно еще посмотреть, как вся эта система гидросооружения переживет 2019-2020 годы, что будет с ней происходить. Потому что автомобильный мост, а тем более – железнодорожный, серьезно меняют модель экосистемы в Керченском проливе и Азовско-Черноморском бассейне. Поэтому пока очень сложно говорить, что именно нам нужно будет делать с этими сооружениями.

Если удастся каким-то образом уравновесить баланс, то этот мост будет необходим Украине, поскольку он будет хорошей логистической транспортной связкой с нашей коренной территорией, коей является Кубань. Также легко будет доезжать таким путем в Ростовскую область и Ставрополь.

Поэтому, с точки зрения возвращения Украиной своих коренных земель, Путин для нас создал очень хорошее логистическое транспортное сооружение.

Насчет переименования будем думать тогда, когда вернем Крым. Должно быть какое-то хорошее конструктивное название. Жизнеутверждающее.

Жора: Соцопросы у нашего сумасшедшего соседа показывают, что россияне считают украинцев своим главным врагом, даже американцы уже на второе место задвинуты… Если представить, что Путин по тем или иным причинам оказывается не у руля в РФ, то приведут ли россияне к власти такого же украиноненавистника и покорителя земель? Будет ли в состоянии "телевизор" вылечить враждебное отношение россиян к украинцам?

Олег Соскин: Хотел бы подчеркнуть: нации под названием "россияне" не существует. Как известно, само название "Россия" появилось очень просто – это была калька с латинского написания "Rus". Если посмотреть на все российские спортивные команды, которые выступают где-то на международных соревнованиях, то у них везде написано "Russia".

Но на самом деле это – наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь – это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует.

Вообще, россиян нет как таковых. Это – набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и т.д. И как только не станет Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства: Удмуртия будет строить свое государство, Татарстан – свое, Башкирия – свое, калмыки – свое, якуты – свое и т.д. Тем более, национальные этносы в значительной части республик преобладают или близки к 50%. Или вон чеченцы с ингушами не могут договориться между собой, разве будут они договариваться в рамках всей российской территории?

Вне всякого сомнения, Российская Федерация не имеет геополитического и этнонационального будущего, она должна распасться. Чем быстрее это случится, тем лучше будет для всех. Поскольку будет выпущен агрессивный пар экспансии, агрессии, ненависти и злобы, который сегодня они источают на все окружающие пространства. Россия даже вмешалась в дела Македонии (когда та решила переименоваться в Северную Македонию, чтобы избежать конфликта десятилетиями длящегося с Грецией).

Поэтому я считаю, что устранение Путина (а все к этому идет, потому что элиты уже не могут его терпеть, он себя полностью исчерпал, и у него нет мировой перспективы) сразу снимет многие существующие проблемы, то есть лопнуть эти обручи, и внутреннее колониальное кольцо, последнее, которое связывает РФ воедино, рассыплется – и государства, которые есть в РФ, начнут строить свое собственное будущее. И им будет не до Украины. Наоборот, они захотят видеть Украину своим союзником, который будет им помогать выстраивать свое государства.

Олег Соскин / Главред

Дональд: В результате чего возможна потеря власти Путиным в России? Вы верите, что он добровольно откажется от "престола"?

Олег Соскин: Сам Путин не откажется от "престола", это невозможно. Он уже обезумел в своей мессийности. Он просто не видит себя в другой ипостаси, кроме как царем России.

Выход только один: должно произойти какие-то естественное разрешение ситуации и уход Путина, как человека, который держит власть. Путин как лидер уже полностью исчерпал себя. Я думаю, что в 2019 году будет какой-то крах: то ли его полный крах как лидера, то ли его из жизни, то ли произойдет нечто значительное, и 2019 год станет преддверием его уничтожения.

Kazimir: Насколько сильно влияние российской агентуры и российского лобби в Европе, по вашим оценкам? Могут ли страны ЕС всерьез заняться поиском возможностей снятия санкций с России?

Олег Соскин: В Европе прекрасно развита система российского лобби и агентуры. И в европейских контрэлитах сильны российские позиции.

Однако есть одна проблема – кто бы ни приходил к власти в европейских странах, даже если вышеназванные контрэлиты оказываются у власти, они все равно в первую очередь защищают свои национальные интересы. То есть они на стороне России до тех пор, пока они в оппозиции. А когда они приходят к власти, рано или поздно они становятся противниками нынешней российской системы, в частности, Путина.

Поэтому нужно смотреть на ситуацию спокойно и искать союзников для Украины в европейских странах, чтобы активно противостоять России. Это нужно делать умно и постоянно. Этот вопрос постоянно должен находиться в центре внимания нашего МИДа.

Читайте такжеЛилия Шевцова: Путинский преемник будет танцевать на могиле своего предшественникаterri75: Вернутся ли украинцы и россияне в будущем к дружбе и сотрудничеству, они обречены на это, или война навсегда изменит отношения между народами?

Олег Соскин: Я считаю, что в приграничных областях – в Воронежской, Брянской, Смоленской, Курской, Белгородской, Ростовской, а также в Кубанском крае – везде живет наш народ. Поэтому, когда Российская Федерация начнет распадаться, малое начнет притягиваться к большему. Это все – часть нашего этноса, нашего народа. Это – славяне, русичи, православные. Все они станут нашей частью. Нам просто нужно будет изменить административно-территориальную модель – прийти к краевому принципу, тогда частям распадающейся РФ легко будет войти в состав Руси-Украины.

Филя: Спасет ли томос-тур рейтинги Порошенко, или ему понадобится принять еще "мовный закон" для полного счастья? На какой рост поддержки его кандидатуры на президентских выборах Порошенко может рассчитывать благодаря Томосу?

Олег Соскин: Порошенко это ничем не поможет. То, что он ездит с Томосом по Украине – это хорошо, поскольку это ускоряет распад филиала КГБ, действующего под видом Украинской православной церкви Московского патриархата во главе с Онуфрием. Так они будут быстрее очищаться и переходить под омофор Православной церкви Украины и Константинополя. Все это очень позитивно.

Но Порошенко это не поможет, потому что, как говорится, "мухи отдельно, котлеты отдельно". Ему не нужно сравнивать себя с Богом, а тем более – использовать Божий промысел для того, чтобы получить власть. Поэтому Томос-тур ему ничем не поможет.

А "мовный закон" вообще не нужно принимать, потому что этот вопрос (и мы уже прекрасно знаем это) только раскалывает Украину. Русский язык – такой же генетический язык для Руси-Украины, как и украинский. Украинский – это сакральный язык для нас, язык, к которому крайне трепетное отношение. А русский язык – это хорошее мировое лингвистическое средство коммуникации, которое нам может только содействовать и помогать продвигать наши позиции во всем мире, поскольку миллиарды людей знают русский язык. Поэтому от такого мирового инструмента коммуникации никак нельзя отказываться. Хотя некоторые на этом настаивают, потому что у них хуторянское, изоляционное мышление.

Бесспорно, украинский язык должны знать все, особенно те, кто хочет власти и находится в разных ветвях власти. Они должны свободно владеть украинским языком и любить его.

Alex: На вашу думку, чи слід вважати Китай однією з загроз ХХІ століття? Маю на увазі його економічне і демографічне домінування в світі. Нещодавно читав про те, що китайці фактично скуповують цілі африканські країни, діючи як американські ТНК. Зважаючи на глибоку корумпованість української влади, чи не потрапить українська земля під "китайський чобіт"?

Олег Соскин: Я считаю, что коммунистический Китай очень опасен для Украины. Уже давно известно, что китайцы "мягко стелят, но очень жестко спать". Китай – опасное государство, где по-прежнему действует очень мощная модель триад, которая соединилась с коммунистически-чекистским режимом.

Нам Китай не нужен, потому что это абсолютно чужая для нас цивилизация. Мы должны его изучать, брать оттуда все лучшее. Но находиться лучше подальше от него. У нас не один путь с Китаем: у нас – свой, у китайцев – свой. Мы – православное европейское государство, славянское государство, государство русичей. Китай – азиатское государство, которое поклоняется дракону. Поэтому пусть себе развивается в "своей песочнице". Пусть себе скупают африканские страны, если у них есть лишние деньги. Как известно, то же самое делал Советский Союз и некоторые другие страны, но ничем хорошим эта скупка лузеров никогда не заканчивалась. Тем более, сейчас, когда наступает эпоха пятого и шестого технологических укладов.

Для Украины главное – не впускать на свою территорию китайцев, как и мусульман. Украинская земля – это богатство Руси-Украины, и она должна только нам принадлежать.

Петр А.: Грозит ли в обозримом будущем смена миропорядка? Могут ли Соединенные Штаты утратить лидерские позиции в мире? Какие страны могут существенно нарастить свое влияние, и как это скажется на всех остальных?

Олег Соскин: Пока нет. Пока США обладают таким финансовым, военным, политическим и прочим потенциалом, которого ни одна страна или блок стран не имеют. Потому в 2019 году все будет так, как сейчас. А США будут только усиливаться. Тем более, Трамп делает очень правильные шаги, защищая интересы США, ставя их превыше всего.

Ира: Когда Украину посетит президент Америки? Это вообще реально?

Олег Соскин: Это нереально. Он не посетит Украину, потому что она его не интересует.

Vasily: Будет ли Национально-консервативная партия идти во власть?

Олег Соскин: Нет, не будет. Да и, собственно, я ее уже давно не возглавляю. Я считаю, что, к сожалению, национал-консерватизм, который должен зиждиться на среднем классе и национальном предпринимательстве, бо́льшая часть граждан Украины оказалась сегодня неспособной воспринять. Видимо, наше общество еще не созрело для этой идеи. Наверное, это уже будет делать новое поколение.

Dmytro: Чи плануєте в цьому році провести відкриту зустріч у форматі лекцій і/чи презентації книги в місті Києві, щоб була можливість побачитись наживо, і коли саме орієнтовно? Я – ваш прихильник і однодумець.

Олег Соскин: Обязательно. Я пишу новую книгу. Сейчас работаю над новой диссертацией, хочу защитить ее за рубежом. Она называется "Православно-экономическая доктрина в информационной экономике". Как только книга будет готова, будет презентация. Думаю, уже после выборов, когда рассеется вся мутная вода, можно будет провести лекцию и презентацию.

Олег Соскин / Главред

Стас: Яку б ви дали оцінку Кравчуку? Чи погодилися б ви породичатися з ним, видавши за нього вашу кузину, наприклад?

Олег Соскин: У него и так уже много детей, много людей, которые с ним породнились. Кравчук – парень-жизнелюб и женолюб. Думаю, что он и сейчас еще казак хоть куда!

Я в свое время был консультантом и советником Кравчука. Он сделал очень нехорошие вещи, которые и сегодня многим приходится расхлебывать. Он не дал структурироваться среднему классу в Украине. Он заложил основы уничтожения предпринимательства свободного и формирования кланового капитала. По сути, именно он отдал Крым, позволив там создать базу и разделив флот. Он не сумел противостоять жестко.

Однако Кравчук все-таки сумел сохранить Украину, как первый президент. В том виде, в каком смог. Он сделал то, что смог.

Но… я бы с ним в разведку не пошел. Я в свое время демонстративно ушел от Кравчука в отставку, потому что тогда он нас, молодую команду, предал. Все-таки в нем есть это коммунистическое, КГБИстское нутро, и оно всегда побеждало. Не знаю, как сейчас… Тогда он восстановил старую номенклатуру. Поэтому я ему не верю.

Gelo: Вы возглавляете Институт трансформации общества. На чьи средства? Весьма интересно. Не благодаря ли вам и тому подобным "трансформерам" во власти большинство украинцев накрыл тарифомор и ценомор?

Олег Соскин: На свои. Никто мне никаких денег не дает: ни грантов, ни бюджетных денег. Я так привык. Я считаю, что жить нужно за счет своих усилий и своего труда.

Когда начинаются выяснения, кто на чьи деньги живет, это всегда приводит к гражданской и социальной войне и классовым революциям.

Людям нужно просто разрешить честно зарабатывать деньги. Нужно думать не о том, кто на чьи деньги живет, а создать такие условия, чтобы люди могли свободно показывать источники, на которые живут, и чтобы их не преследовали за то, что они честно становятся богатыми и обеспеченными. Тогда в стране будет все нормально.

Но не нужно "шестеркам" и осведомителям, "викривачам" давать деньги за то, что они предают своих близких. Не нужно, чтобы источником доходов становилось стукачество и осведомительство. Это всегда приводит к негативным последствиям. Тем более в эпоху интернета и открытой информации. Всегда тот, кто стучит на другого, должен помнить, что завтра могут постучаться к нему, его жене или детям.

Лариса Иваненко: 22 года назад я присутствовала на мероприятии, где выступали вы и Наталья Витренко. Тогда она вас жестко критиковала, говорила, что вы вместе с Кучмой довели народ до тяжелого положения. Сейчас ее сын Витренко вместе с Коболевым доводят народ до отчаянного положения, и она молчит. Когда я ей написала на электронную почту предложение провести пикетирование "Нафтогаза" с требованием уволить и арестовать Коболева и Витренко, она проигнорировала. Вам не кажется, что за чашечкой чая Наталья Витренко и ее сын, встречаясь, обсуждают успехи того, как они по-разному дурят украинский народ? И как вы объясните тот факт, что за эти годы ваш авторитет у народа только вырос, а Витренко стала политическим трупом?

Олег Соскин: Нужно говорить правду – и люди потянутся. Витренко всегда была плотью от плоти режима. Кучма меня преследовал, поэтому я и ушел от Кучмы, когда был его советником. Кучма меня предал, когда отказался выполнять то, что обещал. Он меня просил, чтобы я стал советником, когда он был президентом, и когда перед вторым президентством у него был рейтинг 6%. Я тогда, к сожалению, сделал глупость, поверил и пошел к нему работать. А он обманул. Патологический лгун – что он, что Кравчук, и Порошенко такой же, и Тимошенко тоже. Витренко оказалась такой же, оборотнем. Потому критиковать она могла сколько угодно, но жизнь все сама расставила по местам.

Надежда Майная