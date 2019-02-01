Кто может поставить Путина на место: эксперт назвал три фамилии

1 февраля 2019, 07:14

Трамп, Макрон и Мэй обязаны взять инициативу в свои руки.

Владимир Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент США Дональд Трамп должен обязательно заявить, что любое использование Россией ядерного оружия против государства-члена НАТО приведет по крайней мере к соразмерному ответу со стороны США.

"Это заявление необходимо по двум причинам. Во-первых, потому что Россия разрабатывает и развертывает ядерное оружие малой мощности, которое она может использовать против вооруженных сил НАТО. Кремль надеется, что это оружие позволит ей достичь тактического эффекта (уничтожить силы НАТО), не вызывая ядерного ответа со стороны Альянса. Во-вторых, ни США, ни НАТО в настоящее время не имеют четкого ответа на эту российскую стратегию. Руководители американской разведки возлагают всю ответственность за сдерживание РФ на политиков. А на самом деле, США должны взять на себя инициативу в этом вопросе, ведь НАТО, похоже, не хочет этого делать", – считает Том Рогэн в своей колонке на The Washington Examiner.

Выступая в Вашингтоне в прошлое воскресенье, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг четко заявил о риске, который представляет собой политика Путина. По мнению Столтенберга, Кремль увеличивает "вероятность любого применения ядерного оружия в военном конфликте". Идея состоит в том, чтобы попытаться отделить европейскую безопасность от американской и поддержать концепцию ограниченной ядерной войны.

"Когда я спросил Столтенберга, будет ли он приветствовать заявление ядерных держав НАТО (США, Великобритании и Франции.- ред), что любое ядерное нападение России приведет к адекватному ядерному ответу со стороны США и Альянса, его ответ был отрицательным", – отмечает Рогэн.

По мнению журналиста, именно такое заявление Трампа, Макрона и Мэй в адрес Путина, может поставить российского лидера на место.

Напомним, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин не считает, что сейчас мир находится на пороге ядерной войны, хотя есть несколько психически больных мировых лидеров.

В октябре 2018 года Владимир Путин во время заседания клуба "Валдай" в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".  

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НАТО ядерное оружие Дональд Трамп Владимир Путин Эммануэль Макрон Тереза Мэй иносми Йенс Столтенберг
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