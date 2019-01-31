Волкер озвучил условие встречи с Сурковым по Донбассу

Волкер не намерен видеть Суркова до освобождения украинских моряков / Reuters

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер констатировал, что готов встретиться и продолжить конструктивные переговоры с российским коллегой Владиславом Сурковым, однако это возможно реализовать исключительно после освобождения незаконно захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

"Мы обменялись сообщениями в новогодний период. Я б очень хотел продолжить нашу дискуссию. Как вы знаете, после того, как Россия атаковала украинских моряков, президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным", - цитирует слова Волкера, сказанные во время телефонного брифинга, корреспондент УНН.

Американский дипломат добавил, что после решения главы белого дома также отменил запланированную ранее встречу с Сурковым, которая должна была состояться в Москве в декабре минувшего года.

"Мне бы очень хотелось вернуться к этому пути. Для того, чтоб это произошло, я надеюсь, Россия примет меры быстро и освободит моряков и предоставит нам основу для продвижения вперед", — отметил он.

Напомним, Волкер назвал главную ошибку, которую допустил президент России Владимир Путин в отношении Украины.

Ранее спецпредставитель США по Украине назвал главную проблему Минских договоренностей.