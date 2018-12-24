Волкер рассказал, при каком условии приедет в Москву

Курт Волкер / УНИАН

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер планирует совершить официальный визит в Москву, сразу же, как только захваченные в плен 25 ноября в Керченском проливе украинские моряки будут освобождены.

Такое заявление он сделал в интервью каналу "1+1". Дипломат рассказал, что сразу после инцидента в Керченском проливе президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Аргентине на саммите G20.

"В связи с чем я также решил, что сейчас для меня будет невозможно посетить Москву. Надеюсь, я сделаю это уже в следующем году, как только моряков освободят", — заявил Волкер.

По его словам, РФ следует немедленно освободить украинских моряков из плена."Мы все призываем Россию сделать это как жест доброй воли... В идеале — к Рождеству", — подытожил Волкер.

Напомним, ранее Волкер рассказал, что мешает вступлению Украины в НАТО, а также поведал, когда и сколько США даст денег Украине на военные цели.