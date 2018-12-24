России нужен повод для агрессии в Украине – Волкер

Волкер убежден, что Россия готова снова атаковать / Фото: Reuters

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Кремль ищет повод для полномасштабной агрессии в Украине.

В интервью программе ТСН.Тиждень дипломат заявил, что ранее США практически исключали вероятность российской атаки.

"Но здесь произошел инцидент, когда Россия атаковала украинские корабли несколько недель назад. И теперь, я думаю, мы должны рассматривать реалистичную вероятность того, что Россия начнет новую агрессию. И мы должны сделать все возможное, чтобы дело не дошло до этого. Мы должны сделать все, чтобы предотвратить эту агрессии и сдержать ее", - сказал спецпредставитель США.

По словам Волкера, обеспокоенность вызывают обвинения России в адрес украинской стороны, которой хотят приписать провокации и применение химического оружия.

"Такое дезинформирование беспокоит, потому что для России нужен повод для агрессии. Хотелось бы думать, это делается для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии против украинских кораблей в Черном море. Но мы должны быть очень бдительными, должны следить за ситуацией и в идеале - избежать дальнейшей эскалации и агрессии", - заявил Волкер.

Напомним, в интервью Волкер также заявил, что захваченные в плен в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены до праздника Рождества, который в Украине отмечают 7 января.