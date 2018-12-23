Волкер допустил освобождение украинских моряков до Рождества

Волкер предположил, что моряки смогут Рождество отпраздновать в кругу своей семьи / Reuters

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что захваченные в плен в Керченском проливе украинские моряки могут быть освобождены до праздника Рождества, который в Украине отмечают 7 января.

"Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуации, поэтому мы можем получить определенный импульс", - сказал он в интервью ТСН.Тиждень.

Волкер подчеркнул, что дипломаты буду делать все возможное, чтобы моряки вернулись домой в скором будущем или хотя бы до Рождества.

"Самое главное - это освободить моряков как можно быстрее. В идеале - до Рождества", - добавил также он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 20 декабря, прокомментировал возможное освобождение украинских моряков. Он заявил, что вопрос будет решаться после завершения уголовного дела.