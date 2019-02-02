Холодная война / 2000

Российский народ всегда считает себя великой нацией со славными традициями и культурой мирового класса и он никогда не будет играть роль "второй скрипки в американском оркестре".

"Чувство унижения после распада СССР в 1991 году в дальнейшем преследует россиян. Одно дело было бы проиграть "холодную войну" такой нации, как немцы, англичане или французы, с их богатой историей, внушительными военными традициями и великолепными культурными достижениями. Однако, чтобы проиграть холодную войну нации ковбоев, которая никогда не имела писателя уровня Достоевского или композитора наравне с Чайковским, а вместо этого покрыла мир своей безвкусной рекламой и культом третьесортной голливудской культуры. Русские не скоро забудут или простят это", – пишет в своей колонке Кирк Беннет на страницах The American Interest.

Читайте такжеСША оказались на пороге гражданской войныПо его мнению, русские являются нацией шахматистов, которые инстинктивно думают о нескольких шагах заранее. Начиная почти 15 лет назад, когда стало очевидно, что Запад не позволит России занять ее место под солнцем, руководство РФ восстановило вооруженные силы, национализировало элиты и проводило политику ослабления антироссийских режимов на постсоветском пространстве.

Ранее сообщалось, что противостояние между Западом и Россией нельзя называть, по старинке, "холодной войной", поскольку оно, по своей сути, имеет совершенно иную природу. Речь идет о конфликте, основой которого является стремление России господствовать в мире.