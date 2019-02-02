"Дьявольский расчленитель": в РФ маньяк-вампир работал терапевтом в больнице

Борис Кондрашин

В больнице российского Челябинска терапевтом трудился жестокий маньяк-расчленитель Борис Кондрашин.

Вычислить душегуба удалось после того, как его опознал один из психиатров, увидев фото маньяка на медицинском форуме, где был зарегистрирован "специалист". Врач обратился в полицию и после этого Кондрашина арестовали.

Еще в 1998 году Кондрашин совершил особо жестокое преступление в возрасте 16 лет. Он заманил домой одноклассника, до смерти накачал транквилизаторами, выдав их за наркотики (отец маньяка работал психиатром), а затем расчленил и выпил кровь жертвы.

Причем когда одноклассник Бориса был уже мертв, в квартиру заехал отец Кондрашина. Преступник хладнокровно спрятал тело за шторами, поболтал с родителем, а когда тот отбыл по своим делам, приступил к страшным действиям с трупом.

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Как маньяк потом объяснил следователям, он совершил ритуальное убийство "во славу темных сил". Также, по его словам, он по призванию был вампиром и называл себя "барон фон Гинцель".

Молодого человека признали невменяемым и отправили на лечение. С 2000 года он провел десять лет в закрытой спецбольнице. А затем его отпустили под наблюдение в диспансере.

После освобождения Кондрашин подделал диплом врача и устроился в городскую больницу терапевтом. Со временем маньяк стал все больше входить в образ медика, участвовать в профессиональных дискуссиях на медицинских форумах. Там-то его фото и увидел психиатр, который помнил детали дела "дьявольского расчленителя".

Арестовали маньяка за использование подложного документа и за хранение наркотиков, найденных у него при обыске. 16 января Ленинский райсуд Челябинска вынес Борису Кондрашину меру пресечения: пока это арест на два месяца.

Напомним, ранее в США маньяк сознался в 90 убийствах.