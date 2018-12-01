Хуже Чикатило: в США душегуб сознался в 90 убийствах

Сэмюэль Литтл / @CorruptJusticeNews

В США отбывающий три пожизненных срока 78-летний Сэмюэль Литтл заявил о том, что лишил жизни 90 человек.

Мужчина сделал признание после того, как его посадили в тюрьму за убийство трех женщин в Лос-Анджелесе в 1987 и 1989 годах, а всего Литтл орудовал в течение 35 лет - с 1970 по 2005 год.

Мотивацией убийцы сделать признание стало желание улучшить условия содержания в тюрьме. В обмен на перевод в более комфортное место Литтл согласился признаться сотрудникам ФБР во всех своих преступлениях.

При этом правоохранителям удалось установить его причастность к убийствам по анализу ДНК. Следователи взяли у него для проверки образцы после того, как Литтл был арестован в 2012 году в приюте для бездомных в Кентукки и переведен в Калифорнию, где его разыскивали по обвинению в торговле наркотиками.

Он годами бродяжничал, а больше всего убийств совершил в Лос-Анджелесе - 15 с 1987 по 1996 год, пишет BBC.

Литтл сохранил ясную память и прекрасно помнит своих жертв и детали преступлений, а его жертвами в основном были темнокожие наркоманки и проститутки.

При этом маньяк никогда не пользовался оружием – он просто нокаутировал своих жертв, а потом душил.

В настоящее время правоохранители уже зафиксировали 34 совпадения с показаниями маньяка.

Напомним, ранее журналисты рассказали о жизни после смерти "пологовского маньяка".