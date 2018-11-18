Персональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба Ткача

18 ноября 2018, 19:57

Над могилой Сергея Ткача кто-то проводит оккультные сеансы.

Сергей Ткач
"Пологовский маньяк" Сергей Ткач / Скриншот

Даже после смерти лично жестокого "пологовского маньяка" Сергея Ткача продолжает привлекать к себе внимание.

На церемонию похорон Ткача его жена Елена не приехала, хотя знает о смерти своего "любимого маньяка".

"Да и вообще провести в последний путь Ткача не решается никто. Несмотря на три официальных брака, официальных шестерых детей покойника, гроб двое работников кладбища молча бросят в могильную яму под звуки мертвой тишины", - говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Жители Житомира бунтуют и требуют немедленно перезахоронить тело убийцы, похороненного на одном из городских кладбищ, подальше от могил их родственников, чтобы тот случайно не навлек нечистые силы или паломничество сатанистов.

Еще одна новость от Ткача: над его могилой кто-то проводит оккультные сеансы и, похоже, работают над созданием для него персонального ада, говорится в материале.

Читайте такжеНа похороны никто не приехал: стали известны подробности смерти жестокого "пологовского маньяка"

"Одни заподозрят нечистое. Другие откровенно и в голос говорят: пусть горит в аду! А третьи и вовсе уверяют, что маньяк сбежал на волю мстить тем, из-за кого уже 13 лет сидел", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что в программе впервые будет рассказано, какое потомство оставляют маньяки, как живут и радуются их дети и что заставляет молоденьких и хорошеньких бежать в объятия зверей.

"Эта история о том естественном желании оставить потомство, которое есть и у маньяков. О нечто большем, чем земное притяжение в обычных девочек к душегубам", - сказано в материале.

Напомним, ранее были опубликованы жуткие фото могилы "пологовского маньяка".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Сергей Ткач Пологовский маньяк
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
20:57
Травма серьезная: Януковича перевезли в элитную московскую больницу
20:34
"Умер Женя Осин от того, что пил он": Шнуров написал стих-некролог Осину
20:32
"Угроза гибридной войны": Аваков предупредил об опасности избрания генерала РФ главой Интерпола Видео
19:57
Персональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба Ткача Видео
19:52
В Минсоцполитики хотят обложить налогом деньги украинских заробитчан
19:26
Дождь и снег: синоптики рассказали о погоде на неделю
19:25
Останки вывозили в чемоданах: в Турции рассказали подробности убийства журналиста Хашогги Видео
18:53
"Какие наши годы": Петросян обмыл развод со Степаненко, опубликовано видео Видео
18:20
Справлял нужду в коридоре и едва говорил: СМИ рассказали, как умирал Осин
17:58
Стало известно число украинцев, призванных в российскую армию из аннексированного Крыма
17:51
В центре Киева полиция с дракой задержала помощника Надежды Савченко
17:23
СМИ сообщили о переносе Объединительного собора по томосу УПЦ
16:59
"Учились в одной школе": Аркадий Бабченко поведал о знакомстве с Осиным
16:58
"Химическая диверсия": в "ДНР" запустили новый фейк о наступлении ВСУ Видео
16:31
Переход в супертяж: промоутер назвал следующего противника Усика Видео
16:11
Помощник Путина рассказал о словах прощания Трампа с президентом РФ в Париже
16:03
Государство "под себя": генерал СБУ объяснил, как Порошенко стал главным олигархом Украины
15:30
"Дважды напали": в Киеве радикалы избили канадского журналиста
15:16
"Может, овощ уже растение?" Соцсети прокомментировали новость о госпитализации Януковича
15:06
В Киеве задержали участника нападения на инкассаторов, изъяты похищенные деньги Видео
14:52
"Наказание и поощрение": Яценюк предложил механизм борьбы с коррупцией в Украине
14:47
В Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne Видео
14:33
Названа самая главная опасность кальяна Видео
14:07
В Киеве радикалы с дымовыми шашками сорвали Марш памяти трансгендеров, есть пострадавшие Фото Видео
14:02
Племянница Софии Ротару рассказала, что ее роднит с Брэдом Питтом Видео
13:39
Климкин заявил о поражении России в войне с Украиной
13:04
Почему голосование на выборах в Украине должно быть платным мнение
12:59
Премьер Польши спрогнозировал наступление России на Киев
12:35
Деньги Папы Римского не доехали до "ЛДНР"
12:10
Адвокат рассказал, как в России меняется политическая система Видео
12:03
В УПЦ КП сделали важное заявление по Объединительному собору
11:43
Скоро в Киеве снова будет идти снег — синоптики Видео
11:42
В Москве отреагировали на заявление украинского генерала о войне с Россией
11:10
"Страшные ноги": Анастасию Волочкову разнесли за странный солнечный наряд Видео
10:58
Главный вывод из скандала вокруг конкурса снайперов на Майдане мнение
10:50
Опубликовано последнее смс-сообщение Осина перед смертью
10:44
"Не может двигаться": адвокат рассказал о состоянии Виктора Януковича Видео
10:26
"Шкура трусливая": СБУ позвала пользователя Сети "на разговор" в комментариях к посту в Instagram
10:13
"Жесткая экономическая война": журналист раскрыл, как США могут наказать Кремль Видео
09:48
Экс-советник Путина объяснил, зачем Россия создала антиукраинский санкционный список Видео
09:23
Потап посвятил стихотворение Евгению Осину
09:17
Аналитик спрогнозировал, когда курс доллара к гривне перешагнет новую психологическую отметку Видео
08:52
Виктор Янукович попал в реанимацию — СМИ Видео
08:33
Савченко рассказала о боли Путина Видео
08:31
За шаг до транша МВФ: к каким сценариям готовиться Украине мнение
08:12
"Попа красивая": Светлана Лобода покрасовалась в мини-платье Видео
07:48
Уступила россиянке: на ЧМ по шахматам украинка завоевала призовое место Видео
07:42
Как поздравить с Днем работника сельского хозяйства-2018 на словах и в анимированных открытках Фото
07:24
"Пришло время страдать": в "ЛНР" боевики оставили людей без электричества и воды — журналист Видео
07:13
Экс-советник Путина оценил траты России на "ЛДНР"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять