Персональный ад для маньяка: журналисты рассказали о жизни после смерти душегуба Ткача

"Пологовский маньяк" Сергей Ткач / Скриншот

Даже после смерти лично жестокого "пологовского маньяка" Сергея Ткача продолжает привлекать к себе внимание.

На церемонию похорон Ткача его жена Елена не приехала, хотя знает о смерти своего "любимого маньяка".

"Да и вообще провести в последний путь Ткача не решается никто. Несмотря на три официальных брака, официальных шестерых детей покойника, гроб двое работников кладбища молча бросят в могильную яму под звуки мертвой тишины", - говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

Жители Житомира бунтуют и требуют немедленно перезахоронить тело убийцы, похороненного на одном из городских кладбищ, подальше от могил их родственников, чтобы тот случайно не навлек нечистые силы или паломничество сатанистов.

Еще одна новость от Ткача: над его могилой кто-то проводит оккультные сеансы и, похоже, работают над созданием для него персонального ада, говорится в материале.

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"Одни заподозрят нечистое. Другие откровенно и в голос говорят: пусть горит в аду! А третьи и вовсе уверяют, что маньяк сбежал на волю мстить тем, из-за кого уже 13 лет сидел", - отмечают журналисты.

Они подчеркивают, что в программе впервые будет рассказано, какое потомство оставляют маньяки, как живут и радуются их дети и что заставляет молоденьких и хорошеньких бежать в объятия зверей.

"Эта история о том естественном желании оставить потомство, которое есть и у маньяков. О нечто большем, чем земное притяжение в обычных девочек к душегубам", - сказано в материале.

Напомним, ранее были опубликованы жуткие фото могилы "пологовского маньяка".