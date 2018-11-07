В тюрьме умер "пологовский маньяк" Ткач

Убийца невинных девочек умер легко - от сердечной недостаточности / Фото: УНИАН

В Пенитенциарной службе Украины сообщили, что 5 ноября скончался один из самых жестоких серийных убийц, печально известный "пологовский маньяк" Сергей Ткач.

Как сообщает ТСН, 66-летний убийца умер вследствие сердечной недостаточности.

Как известно, Ткач признан виновным в 40 убийствах и изнасилованиях, причем жертвами были преимущественно несовершеннолетние. Он совершал преступления в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в Крыму. Однако убийца признавался, что на протяжении 25 лет убил с особой жестокостью убил и изнасиловал не менее 100 человек. Суд приговорил Ткача к пожизненному заключению

Как известно, во время тюремного заключения маньяк женился на 24-летней россиянке Елене из Ярославля. У них родилась дочь Елизавета, которую воспитывают родители супруги серийного убийцы, поскольку поднимается вопрос о лишении матери родительских прав.

Напомним, ранее Ткач заявлял журналистам, что по-прежнему готов убивать.