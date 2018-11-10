Знак Сатаны: опубликованы жуткие фото могилы "пологовского маньяка"

Могила С.Ткача / ztnews.com.ua

В Житомире неизвестный воткнул в могилу "пологовского маньяка" Сергея Ткача березовый кол, на который надел свитое из прутьев подобие пентаграммы (который, считается символом Сатаны).

Как пишет "Житомирский Курьер", могила "пологовского маньяка" находится на 49-ом участке Житомирского городского кладбища.

Как пояснил сотрудник кладбища, который хоронил Ткача, скоро могила маньяка просядет, и от нее даже следа не останется. Никаких номерков и других опознавательных знаков на ней нет.

В сообщении отмечается, что при расследовании убийств, совершенных маньяком, милиция с помощью пыток и фальсификаций выбивала признания из невиновных.

Могила С.Ткача / ztnews.com.ua

Одного из невинно осужденных, Якова Поповича, которого обвинили в убийстве двоюродной сестры Яны Попович (она тоже была жертвой Ткача), в 14-летнем возрасте упекли за решетку.

Узнав о смерти маньяка, который убил его кузину и исковеркал жизнь, Яков сказал лишь: "Подох, скотина… Но мне от этого не жарко и не холодно".

Отметим, что Ткач убивал и затем насиловал девочек в возрасте от 9 до 18 лет. Он признался в 107-ми убийствах, совершенных в течение 25 лет, но было доказано только 36. Орудовал на территории Крыма, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей. В последнее время жил в райцентре Пологи Запорожской области, где продолжал убивать.

Напомним, ранее стали известны подробности смерти жестокого "пологовского маньяка".