На похороны никто не приехал: стали известны подробности смерти жестокого "пологовского маньяка"

Сергей Ткач / Скриншот

За телом скончавшегося в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8 "пологовского маньяка" Сергея Ткача никто не приехал.

Как пояснил начальник тюрьмы Константин Шедловский, никто из его родственников или близких осужденного не приехал, а местонахождение его жены – неизвестно.

Он уточнил, что ранее к Ткачу приезжала жена, однако сейчас место ее жительства неизвестно.

"Мы же не знаем, где она находится. Мы дали сообщение, она временно проживала в Житомирской области. После смерти Ткача никто не приехал и не забрал его, мы его похоронили своими силами. Насколько я знаю, он жаловался на сердце, жаловался на одышку. Там уже много лет отсижено. А ему 60 с лишним лет, да и молодая жена, и рождение ребенка, – это не просто так. Это ж надо было трудиться, а сердечко слабое уже", - подчеркнул он.

Шедловский также рассказал, что заключенному стало плохо и к нему вызвали скорую, пишет "Сегодня".

"У него было очень низкое давление, скорая его не забрала, а в 19:00 он уже умер. Констатировали биологическую смерть. Это было 4 ноября, а вчера мы его уже похоронили. Никаких инцидентов с ним не было. В камере они были вдвоем. Он спокойный, и вообще, по его отсидке у меня не было никаких нареканий. Нормально сидел, никаких нарушений не совершал, претензий у меня, как у начальника, к нему нету", – добавил начальник житомирской тюрьмы.

Напомним, ранее Ткач заявлял журналистам, что по-прежнему готов убивать.

Отметим, что Ткач был признан виновным в совершении 36 убийств и покушений на убийства в отношении женщин, в том числе несовершеннолетних девочек. Кроме того, Сергей Ткач впоследствии написал ещё 107 явок с повинной и был приговорён в общей сложности к четырём пожизненным заключениям.