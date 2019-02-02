ПАСЕ "кинула" Россию на деньги

ПАСЕ / Цензор.нет

В ответ на требование России вернуть 10 млрд руб (около 4,2 млрд грн) взноса в бюджет Парламентской ассамблеи Совета Европы, в Страсбурге заявили, что взнос - юридическая обязанность, страны-члена ПАСЕ, которую нельзя оспаривать задним числом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Страсбурге.

Решение одобрено 47 странами-участницами.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее выразил мнение, что ПАСЕ якобы должна вернуть Москве 10 млрд рублей.

Делегация России в ПАСЕ весной 2014 года была лишена права голоса и ряда полномочий. При этом в 2017 году Москва приостановила выплату взносов в связи с неучастием в работе ассамблеи.

Ранее сообщалось, что в результате изменения процедуры формирования комитетов по вопросам регламента, по вопросам избрания судей ЕСПЧ, по мониторингу украинская делегация лишилась мест в первых двух. По новым правилам в каждом из них допустимо максимально двое представителей одной страны, а Киев имел по четыре депутата.