В Москве похитители украинского авторитета признались в его убийстве

Задержанные признались, что Василенко убили, а тело закопали / Фото: ЦОС ФСБ РФ

В Москве похитители украинского криминального авторитета Юрия Василенко, который замешан в делах об убийствах бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии "Оплот" Евгения Жилина, признались в его преднамеренном убийстве.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на собственные источники, задержанные Александр Сошников и Владимир Тайманкин изначально утверждали, что судьба Василенко им неизвестна.

Однако в ходе допросов злоумышленники признались, что похитили Василенко, затем убили и спрятали тело. Они утверждают, что захоронение убитого произошло в лесистой местности, поэтому точно указать место похитители не могут.

В полиции начали поиски тела Василенко и планируют обнаружить останки до конца текущей недели.

Сошников и Тайманкин утверждают, что убили украинского криминального авторитета, поскольку тот не выполнил свои обещания по выплате вознаграждения за выполненные задания.

Напомним, в Москве из ресторана похитили со стрельбой одного из фигурантов дела об убийстве в Киеве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова — криминального авторитета из Украины Юрия Василенко.

Как ранее сообщалось, Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник экс-депутата ранил нападавшего и сам получил ранения. Стрелка госпитализировали, медики пытались спасти ему жизнь, однако он умер в больнице.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с соотечественниками Юрием Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находились в розыске.

По данным правоохранителей, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив — ранее он был гражданским мужем вдовы Вороненкова, певицы Марии Максаковой.