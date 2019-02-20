Россия не является главной проблемой Восточной Европы - Politico

Коррупция / УНИАН

Самая большая угроза для таких стран, как Грузия, Молдова и Украина, заключается в их плохом управлении и злоупотреблении властью. И хотя эти слабости делают их более уязвимыми по отношению к могущественному восточному соседу, вину за их последствия в конечном итоге нужно искать во внутренней политике. Об этом пишет в своей колонке Томас де Ваал, старший патрнер Carnegie Europe на страницах Politico, перевод которой публикует Главред.

Читайте такжеНовая президент Грузии отказалась от сотрудничества с РоссиейБезусловно, российская военная агрессия представляет серьезную угрозу для Украины. Захват трех украинских военно-морских судов и их экипажа в Азовском море в 2018 году является ярким тому примером.

Недавние события в Грузии также можно приводить в пример. Военная помощь США, а также продажа противотанковых ракет Javelin в Грузию ослабили страх страны перед российской военной агрессией и снизили срочность ее требований о вступлении в НАТО.

В наши дни самой большой проблемой в Грузии являются не угрозы со стороны Москвы, а нечестная игра местных политиков, которая рискует поставить под угрозу крупнейший инфраструктурный проект страны за последние годы – глубоководный порт в Анаклии на побережье Черного моря.

Планируемый к открытию в 2020 году, проект призван укрепить положение Грузии как ценного транзитного маршрута Восток-Запад, позволяя ей принимать большие контейнеровозы и увеличивать автомобильные и железнодорожные перевозки. Проект привлек международных спонсоров: первый этап стоимостью 600 млн долларов частично финансируется группой из четырех международных кредиторов. Но его будущее выглядит неопределенным.

Проект тесно связан с бывшим премьер-министром Георгием Квирикашвили, который подал в отставку в прошлом году после ссоры с Бидзиной Иванишвили, еще одним бывшим премьер-министром и главным спонсором правящей партии "Грузинская мечта".

Недавно начатое расследование по делу об отмывании денег в банке TBC, отвечающем за портовый проект, рассматривается как политически мотивированное.

Читайте такжеНАТО не станет отступать перед Россией, Грузию возьмут в Альянс - СтолтенбергФормально правительство Грузии заявило о своей полной поддержке Анаклии, и у проекта есть все шансы пережить кризис. Но неопределенность, созданная борьбой за власть, уже создала нестабильность и открыла возможности для тех стран, кому он невыгоден.

И недостатка в иностранных недоброжелателях нет. Для России Анаклия станет конкурентом собственных черноморских портов. Турция также не пытает симпатии к этому проекту, поскольку Анаклия станет прямым конкурентом ее портам на Черном море. И хотя китайцы формально поддерживают проект, но по слухам, они не в восторге от его структуры управления.

Грузия опустилась в Индексе демократии за 2018 год и в настоящее время выглядит как де-факто однопартийное государство, управляемое партией "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Тем не менее, по сравнению с другими постсоветскими странами в Восточной Европе, дела здесь идут неплохо.

Неправительственные организации и парламентарии недавно добились, чтобы 10 кандидатов в Верховный суд с сомнительной репутацией сняли свои кандидатуры после серьезной общественной реакции.

Читайте такжеРоссия проводит тайную оккупацию МолдовыПроблемы коррупции и кумовства обостряются еще больше в Молдове и Украине. В частности, Молдова выглядит как "оккупированное государство", в котором бизнес и политика слиты воедино, и значительная часть государства должна удовлетворять потребности влиятельных людей, а не национальные интересы. Весной в обеих странах пройдут выборы, на которых будет решена их судьба на ближайшую перспективу.