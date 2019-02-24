Wizz Air и Ryanair оштрафовали на миллионы евро из-за доплат за ручную кладь

Ryanair получила штраф на крупную сумму / 1zoom.ru

Авиакомпании WizzAir и Ryanair оштрафованы в Италии из-за новых требований, которые касаются ручной клади и доплаты за нарушения по превышению размеров этой клади.

Как сообщает La Repubblica, штраф на миллион евро авиакомпании WizzAir и на три миллиона евро компании Ryanair выписало антимонопольное ведомство.

Отмечается, что лоукостеры в конце 2018 года учредили новые правила перевоза ручной клади. В них было указано, что доплата за превышение размеров клади может составить от 5 до 25 евро.

В ведомстве констатировали, что авиакомпании увеличили стоимость билетов непрозрачно, при помощи разделения тарифа одной из самых важных услуг.

В Италии заявили, что пассажир имеет право брать на борт самолета ручную кладь, поскольку это является стандартными неоплачиваемыми услугами авиаперевозчиков.

Напомним, Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Также Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года. Авиакомпания готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.