Ryanair поднял расценки на свои услуги для пассажиров

Ryanair поднял расценки / wikipedia.org

С января 2019 года выросла стоимость приоритетной посадки и малого (до 10 кг) регистрируемого багажа для клиентов лоукоста Ryanair.

Как сообщает профильный портал Lowcostavia, услуга багажа подорожала на 4 евро (около 130 грн по нынешнему курсу).

Причем если раньше стоимость указанных услуг зависела от времени их приобретения (были ли они приобретены вместе с билетом или докуплены позже) – то теперь они зависят от спроса. То есть за самую низкую цену могут приобрести приоритетную посадку или зарегистрировать малый багаж только первые покупатели.

Ранее сообщалось, что на украинский рынок заходит еще один лоукостер. Рейсы из Вены в Киев (и обратно) стартуют с 1 февраля.

Напомним, Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Также Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года. Авиакомпания готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

При этом Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Как сообщалось, лоукостер запускает из Украины новый рейс в Великобританию.