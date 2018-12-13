"Любит распродажи по €1": на украинский рынок заходит еще один лоукостер

На украинский рынок заходит еще один лоукостер / 1zoom.ru

На украинское небо заходит еще один лоукостер – австрийская авиакомпания Laudamotion.

Это "дочка" популярного в Украине ирландского лоукостера Ryanair. В ЕС она прославилась своей любовью устраивать распродажи билетов по 1 евро (порядка 32 грн по нынешнему курсу), пишет Telegram-канал "Ветер дует".

В среднем же, ценовая политика компании держится в диапазоне 15-30 евро: к примеру, билет из Вены в Барселону – 15 евро (чуть более 470 грн), Вена-Париж – 30 евро (почти 950 грн). Цены билетов в Киев пока не известна, так авиабилеты еще не поступили в продажу.

О планах Laudamotion включить в свою карту полетов рейс Вена – Киев сообщил австрийский ресурс austrianaviation.net, ссылаясь на официальное заявление лоукостера.

Уже известно, что рейсы из Вены в Киев (и обратно) стартуют с 1 февраля и будут выполняться 5 раз в неделю:

по понедельникам,

вторникам,

средам,

четвергам,

субботам.

Самолеты Laudamotion в основном летают на греческие курорты: Ираклион, Родос, Кос, Корфу, Миконос и Закинтос. Также компания выполняет полеты в Марракеш (Марокко) и Штутгарт (Германия).

На данный момент из Киева в Вену летают МАУ, Wizz Air и Austrian Airlines.

Ранее сообщалось, что авиакомпания-лоукостер SkyUp объявила о запуске 7 международных и 2-х внутренних рейсов. При этом цены на билеты на внутренние перелеты стартуют от 496 грн.

SkyUp.

Цена билета на международные рейсы начинается с 1,5 тыс. грн. Речь о полетах из Киева в Неаполь, Римини, Ларнаку, Батуми, Сицилию, Аликанте и Тенерифе.

Напомним, Ryanair пообещал обогатить украинскую экономику. Основной проблемой, касающейся увеличения количества рейсов авиакомпании в Украину, является протекционистская политика на уровне Евросоюза.

Также Ryanair объявил о запуске новых рейсов из Киева в Европу. По всем направлениям рейсы будут осуществляться дважды в неделю.

Напомним, Wizz Air Украина объявила о возобновлении работы с 2019 года. Авиакомпания готова в ближайшее время "существенно увеличить объем инвестиций" в Украину.

Ранее сообщалось, что Wizz Air запустит четыре новых маршрута из украинских аэропортов Львов и Харьков в города Европы в октябре 2018 года.

При этом Wizz Air в 2018-м открыла три новых рейса из Украины в Европу. Крупнейший евпропейский лоукостер продолжает расширять географию полетов из украинских аэропортов.

Также сообщалось, что лоукостер запускает из Украины новый рейс в Великобританию.