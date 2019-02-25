Европа проиграла России битву за Молдову – The Atlantic

Игорь Додон / Kremlin.ru

Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове показывают, что ни одна партия не получила большинства на парламентских выборах 24 февраля.

Как сообщает Associated Press, первое место удерживает Партия социалистов Республики Молдова, которую возглавляет пророссийский президент Игорь Додон. Ей отдали голоса 31,36%, участников выборов.

Далее следуют проевропейский политический блок Acum ("Сейчас") с 26,32% голосами избирателей, Демократическая партия (23,9%) Владимира Плахотнюка и партия Шора (8,41%), руководителя которой, бизнесмена Илана Шора, приговорили к 7,5 годам лишения свободы за причастность к краже денег из банковской системы Молдовы

Таким образом, по предварительным оценкам, всего социалисты могут набрать до 35 мандатов, демократы – около 30, ACUM – порядка 25, а Партия Шора – 8. Остальные места в парламенте достанутся независимым кандидатам или представителям других партий по одномандатным округам.

Молдавские коммунисты впервые за последние 20 лет не попадут в парламент – они набрали лишь 3,77% из необходимых 6% для прохождения. Также утратили свое присутствие либералы – им досталось лишь 1,24%.

Как пишет The Atlantic, почти 30 лет с момента обретения независимости Молдова - самая бедная страна Европы с населением всего 3,5 миллиона человек - является геополитическим полем битвы между Западом и Россией. Состоявшейся выборы здесь не только лишний раз подчеркнули напряженность в отношениях между западно-ориентированными лидерами страны и ее историческими российскими связями.

Читайте такжеМолдова будет выбирать между Европой и Россией – AFPИздание напоминает, что Молдова в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое позволило расширить экономические отношения и обеспечить безвизовый режим. Но в том же году разразился банковский скандал: пропал 1 миллиард долларов и три крупнейших банка страны прекратили свое существование. Предполагалось, что в этом замешаны ведущие политические деятели, но немногие из них были привлечены к ответственности, и мало денег было возвращено.

С тех пор, когда разочарование в нынешнем проевропейском правительстве возросло, поддержка ориентированного на Запад пути в Молдове резко упала. Экономика страны борется с кризисом и мало прогрессирует в борьбе с повсеместной коррупцией, а почти четверть населения Молдовы в настоящее время живет и работает за границей, отмечается в публикации.

Молдова в настоящее время занимает 117-е место в Индексе восприятия коррупции Transparency International, по сравнению с 89-м в 2009 году, в то время как поддержка европейской интеграции упала с 65% в 2010 году до 40% в 2016 году, согласно опросам общественного мнения.

В то время, когда западные союзники Молдовы в последние годы замораживали или урезали финансовую помощь стране, влияние Москвы в Молдове, несомненно, увеличивалось.

Пятая часть населения Молдовы говорит на русском языке как на родном, а российские телеканалы транслируются по всей стране. Кроме того, РФ недавно сняла эмбарго на молдавские вина и сельскохозяйственные товары, введенные незадолго до подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Также была объявлена ​​так называемая амнистия для молдавских граждан, работающих или нелегально проживающих в России, которые смогут без происшествий вернуться домой на выборы. Ожидается, что оба этих шага помогли Социалистической партии Игоря Додона на выборах.

Читайте такжеРоссия проводит тайную оккупацию МолдовыТем не менее, Молдова вряд ли в ближайшее время, будет кардинально менять свой внешнеполитический курс и вступать в Евразийский союз, поскольку, в таком случае, вынуждена денонсировать соглашение о свободной торговле с ЕС. А это вызовет экономический крах и революцию, уверены авторы публикации.

Более вероятно, что Молдова будет находится в подвешенном состоянии, в некой ловушке между Западом и Россией и, как многие опасаются, переходить от кризиса к кризису. Вполне возможно, страну снова ожидают несколько досрочных парламентских выборов, если не удастся сформировать коалицию. Таким образом, Молдова рискует вернуться к статусу серой зоны, что целиком сейчас устраивает Кремль.