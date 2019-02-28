Как Трамп убил НАТО – Foreign Affairs

28 февраля 2019, 07:15

Большинство граждан в европейских странах доверяют сейчас Китаю и России больше, чем Соединенным Штатам.

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Радио Свобода

Трансатлантический альянс, каким мы его знаем, мертв. Конец холодной войны, растущая усталость Соединенных Штатов от бремени глобального лидерства и озабоченность внутренними делами по обе стороны океана уже ослабили трансатлантические связи. А президентство Дональда Трампа нанесло ему смертельный удар, идет речь в материале Foreign Affairs, перевод которого публикует Главред.

Альянс сначала умирал медленно, а затем просто скончался. В течение первых двух лет президентства Трампа европейские лидеры вели себя как оскорбленные супруги: с ними плохо обращались, но они боялись покидать друг друга, надеясь, что ситуация улучшится. Европа долгое время цеплялась за тщетную надежду, что опытные советники по внешней политике вокруг Трампа будут сдерживать его худшие инстинкты. Европейские лидеры льстили Трампу. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила его в гости. Президент Франции Эммануэль Макрон притворился лучшим другом и пригласил Трампа на военный парад в Париже. Канцлер Германии Ангела Меркель старательно избегала политических споров с Трампом. Ни один из этих подходов не сработал.

Читайте такжеТрамп может работать на Россию – экс-директор ФБРЕвропейская фантазия держалась более или менее в течение первых 2 лет работы Трампа в Белом доме, но реальность сурова - Трансатлантического альянса при Трампе не будет. Большинство граждан в европейских странах доверяют сейчас Китаю и России больше, чем Соединенным Штатам.

Трамп начал свое президентство с отказа от Парижского климатического пакта. Затем он постоянно ставил под сомнение гарантию взаимной защиты НАТО по пятой статье, которая является центральной опорой европейской безопасности на протяжении последних 70 лет. Он заявил, что Соединенные Штаты не могут защищать европейских союзников, которые отказываются "оплачивать свои счета" по обороне.

В мае 2018 года Трамп, вопреки критике из Европы, вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки с Ираном. Позже Трамп ввел тарифы на европейскую сталь и алюминий. Он пригрозил ввести аналогичные налоги на импорт автомобилей из ЕС под абсурдным предлогом необходимости защищать "национальную безопасность".

В декабре 2018 года Трамп отправил госсекретаря Майка Помпео в Брюссель, чтобы нанести сокрушительный удар. Выступая в столице ЕС, Помпео исключил ЕС из короткого списка организаций, которые Соединенные Штаты считают эффективными, назвал Brexit "тревожным сигналом" для блока и предположил, что "бюрократы в Брюсселе" ставят свои интересы выше интересов граждан.

Трамп также неожиданно объявил о планах вывести все войска США из Сирии, не консультируясь и даже не информируя об этом европейских партнеров. Такой внезапный шаг застал врасплох даже первых лиц в окружении Трампа. На прошлой неделе Трамп снова изменил курс, заявив, что некоторые войска США в Сирии останутся. С таким конфронтационным, ненадежным и непредсказуемым партнером в Вашингтоне, неудивительно, почему европейцы сейчас отворачиваются от Соединенных Штатов.

Читайте такжеТрамп объединил против себя всю Европу – ReutersСоединенные Штаты и Европа конфликтовали и раньше. Во Вьетнаме европейские страны отказались поддержать американскую войну. Во время президентства Рональда Рейгана Европа и США спорили о газопроводах из России и ракетах США в Европе. Во времена администрации Клинтона американцы и европейцы боролись за торговлю и санкции США в отношении Кубы, Ирана и Ливии. Администрация Джорджа Буша-младшего проводила политику в отношении Ирака, противоракетной обороны и изменения климата, провоцируя критику из Брюсселя.

Однако в нынешнем кризисе есть что-то принципиально иное. Это не просто из-за отсутствия общей угрозы со стороны Советского Союза. Каковы бы ни были их разногласия, все предыдущие президенты США, как демократы, так и республиканцы, считали, что союз с Европой имеет значение. Американцы ценили европейскую поддержку.

Трамп совсем другой. Он не верит в альянсы, договорные обязательства, лояльность или ценность европейских партнеров. Для администрации Трампа "лидерство" США означает, что Соединенные Штаты делают то, что они хотят. А трансатлантическое "единство" означает, что европейцы делают то, что им говорят Соединенные Штаты.

Если Трамп сможет победить на президентских выборах в 2020 году, альянс США и Европы может переродиться в популистское, националистическое и расистское партнерство между Соединенными Штатами и правительствами Венгрии, Польши, Италии или других стран. Такой трансатлантический альянс будет основан на общих ценностях ненависти к исламу и иммигрантам.

Читайте также"Мне все равно, я верю Путину": Трамп попал в новый скандалДаже если в 2020 году победит демократ, пути назад нет. Президент-демократ будет позитивно настроен к сотрудничеству с Европой, но глубокие тенденции всеравно покажут Соединенные Штаты в качестве ненадежного партнера. Снижение относительной мощи США, накапливающиеся расходы на развертывание вооруженных сил и конкуренция с Китаем будут все больше ставить под сомнение готовность американской общественности нести бремя глобального лидерства. Политика Трампа в отношении Европы является сейчас только симптомом серьезной болезни.

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