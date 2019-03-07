Посол Украины укорил Google: "российский" Крым на картах – это информационная война Кремля

Google оказался втянутым в информационную войну

В связи с маркировкой украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps посол Украины в США Валерий Чалый направил официальное письмо руководству Google.

По словам Чалого, из-за неправдивой подачи данных Google оказался втянутым в информационную войну, которую Кремль ведет против Украины и других государств, широко используя дезинформацию, фейки и пропаганду.

Посол подчеркнул, что изображение АРК территорией РФ "противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН".

"Представители Google неоднократно подчеркивали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн. Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких же высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документами, а также официальной позицией Соединенных Штатов", - сказано в сообщении посольства.

Напомним, ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины дали пояснение по поводу того, что аннексированный Россией Крым на картах ресурса Google maps в украинской и российской версиях отображается по-разному.