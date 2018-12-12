Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google в России

Google отказывается фильтровать контент, запрещенный российскими властями / Скриншот

Роскомнадзор может заблокировать поисковую систему Google в России. Причина в том, что компания отказывается фильтровать контент, который запрещен российскими властями.

Блокировку интернет-гиганта замглава Роскомнадзора Вадим Субботин называет крайней мерой, но, по словам чиновника, российские власти готовы это сделать, и внести поправки в 149 Федеральный закон "Об информации". Об этом сообщил "Интерфакс".

"Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать. Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка", - отметил Субботин.

Замглава ведомства отметил, что, под запрещенным контентом имеется в виду детская порнография, суицид, наркотики, азартные игры, продажа алкоголя, а также экстремизм и терроризм.

Накануне Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за нежелание исключать запрещенные сайты из поисковой выдачи.

Ранее Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами.