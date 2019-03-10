"Огнедыдащий Ринат": российский поэт-песенник посвятил стихи сторонникам Януковича

Известный российский поэт-песенник Илья Резник в 2011 году написал сборник стихов под названием "Две звезды и другие созвездия", которые освятил представителям украинской власти того времени.

"Часть опусов в этом сборнике посвящена представителям тогдашнего украинского политического бомонда — Януковичу, Клюеву, Литвину, Ахметову. И это шедевр из шедевров, друзья мои. Как жаль, что такие сокровища долго пылились в неизвестности и дошли до меня только сейчас", - написал о сборнике в Facebook журналист Денис Казанский.

Среди од украинским политикам особенно выделяется посвящение олигарху Ринату Ахметову, которого автор называет "огнедышашим Ринатом".

"Праздник. Середина лета

Всеукраинский парад

В День Рожденья Президента

Прилетел Ринат Ахметов

Огнедышащий Ринат", - пишет Резник.

Как известно, этот поэт-песенник неоднократно писал песни для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других российских знаменитостей постсоветсткой эпохи.

Стихи для Януковича и его соратников демонстрируют желание Резника показать заказчиков исключительно с положительной стороны. В результате поэзия ярко демонстрирует подхалимский характер и желание автора выслужится перед экс-президентом Януковичем и его свитой.

Напомним, российский музыкант Сергей Шнуров написал очередное поэтическое творение, в котором высмеял проблемы в современном российском обществе.