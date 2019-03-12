Что стоит за дружбой Путина и Эрдогана

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. / Reuters

Турция является полноправным членом НАТО на протяжении полувека, и в качестве награды союзники закрывали глаза на убийства в стране, военные потрясения и даже вторжение на Кипр и, конечно же, массовые убийства курдов. Только по этой причине НАТО поддержало борьбу Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), признав организацию террористической.

Читайте такжеВоенный союз Турции и России: смогут ли Путин и Эрдоган договоритьсяВ логике холодной войны все было просто - враг союзника – мой враг. Поэтому Турция также была близким союзником Израиля в борьбе против палестинцев и не имела дружественных отношений с Исламской Республикой Иран. Об этом идет речь в статье редакции Польского телевидения, перевод которой публикует Главред.

Ситуация резко изменилась после 2002 года, когда Эрдоган пришел к власти. В 2003 году турецкий парламент исключил любую поддержку вмешательства США в Ирак. Настоящий прорыв произошел в 2009 году, когда Эрдоган и Путин впервые встретились в Сочи. Именно тогда, а не только в 2016 году, возродился турецко-русский альянс. Саммит в Сочи состоялся всего через 9 месяцев после российского вторжения в Грузию.

Мифическое противоречие интересов Турции и России на Кавказе и на Ближнем Востоке ставит под сомнение данные факты. Обе страны являются, например, союзниками сепаратистской Абхазии, отделившейся от Грузии. Теоретически Турция и Россия поддерживают противоборствующие стороны в азербайджано-армянском конфликте. Но только теоретически, поскольку российско-азербайджанские отношения очень хорошие, Россия является основным поставщиком оружия для Азербайджана, и именно российские ракеты упали на Нагорный Карабах в апреле 2016 года.

Также было в интересах обеих стран дестабилизировать Европу миграционным кризисом в 2015 году. Нет сомнений в том, что Турция сыграла в этом активную роль и что ее спецслужбы стимулировали приток мигрантов. Россия, с другой стороны, получила политическую поддержку в результате усиления некоторых правых партий, которые хотят подогреть европейско-российские отношения.

Читайте такжеПокупка Турцией С-400 приведет к необратимым последствиям в связях с США – Голос АмерикиСегодняшняя Турция основывает свою политику на сочетании национализма и исламизма. Вот почему одной из ключевых проблем Турции является ее антииндийская одержимость, вызванная этим национализмом. Однако поддержка исламистов со стороны Турции является проблемой для других стран-членов НАТО, которым угрожают эти организации. Это источник исламского экстремизма и терроризма в Европе.

Курдская проблема имеет ключевое значение для отношений в треугольнике НАТО-Турция-Россия. Здесь действительно цели России и Турции противоречивы, но не во многом. Россия на самом деле заинтересована в разыгрывании этой карты, используя турецкую слепоту в этом отношении. Худшее решение с точки зрения Кремля - это мирное решение курдской проблемы и заключение соглашения между Турцией, РПК и сирийскими курдами.

Такие переговоры состоялись и даже привели к тому, что правительство Турции подписало соглашение с представителями турецких курдов в Долмабахче в начале 2015 года, но вскоре после этого Эрдоган счел это ненужным и вернулся к политике конфронтации. Несколько месяцев спустя угроза поддержки РПК (в том числе путем поставки новейшего оружия) Россией (наряду с экономическими санкциями) побудила Турцию в 2016 году подчиниться Кремлю.

Для России курдско-турецкий конфликт сам по себе является ценностью, особенно после того, как войска сирийских курдов стали практически единственным надежным союзником США в Сирии и опорным пунктом операции против Исламского государства. Турция преследует стратегические цели России, пытаясь разорвать этот американо-курдский альянс, особенно если это произойдет, именно исламские террористы вернут себе способность организовывать нападения в Европе.

И Кремль выиграет от такой дестабилизации. Кроме того, Россия ожидает, что американские курды, оставленные США, будут искать в России защитника от турецкой угрозы. Турция тогда будет готова пойти на уступки Кремлю, опасаясь российской поддержки РПК. Россия может привести к переводу штаб-квартиры РПК из иракского Кандиля в северную Сирию, и тогда действительно южной границе Турции будет угрожать серьезная опасность.

Когда США объявили, что планируют вывести свои силы из Сирии, появились мнения, что это приведет к российско-турецкому конфликту и покажет разницу интересов этих двух стран в Сирии. Только факты говорят совершенно другое. Хотя Россия поддерживает Асада, она не возражает против оккупации Турцией части Сирии. Таким образом, обе стороны чувствуют угрозу и ищут поддержки Кремля.