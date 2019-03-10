Военный союз Турции и России: смогут ли Путин и Эрдоган договориться

Путин и Эрдоган / Reuters

Решение Дональда Трампа о более или менее полном выводе американских войск из Сирии играет на руку и России, и Турции. То, что обе страны станут союзниками, маловероятно. Их геополитические интересы слишком разные.

Вашингтон, Москва и Анкара являются одними из главных внешних игроков в сирийском конфликте. Если президент Трамп все таки примет решение о выводе американских войск из региона, Россия и Турция тогда останутся ключевыми игроками. Для достижения своих геополитических намерений они в равной степени зависят от ослабления курдов на северо-востоке Сирии. Пока что курды могут рассчитывать на поддержку Вашингтона. Потеря прямой поддержки США сделает их уязвимыми.

Очень сомнительно, что Анкара и Москва могут сформировать прочный альянс. Цель Турции - доминировать на северо-востоке Сирии и она хочет убедить Россию согласиться на стратегическое сотрудничество с курдами. Сотрудничество между курдскими группами и Асадом может ослабить геостратегические интересы Турции.

Читайте такжеСША передумали выводить войска из СирииИз-за этого Турция не поддержала призыв России к террористическим группам очистить стратегически важные маршруты M4 и M5, связывающие Дамаск с Алеппо, Хомсом и другими городами. В результате Анкара стремится заполучить себе преимущества в конфликте.

С самого начала конфликта Россия не скрывала, что хочет удержать у власти режим в Дамаске. Поэтому, курдские группы играют важную роль для Москвы, только если они поддерживают Асада. Однако, если они преследуют свои собственные интересы, такие как создание автономного региона, то это способствует ослаблению интересов Асада и Москвы.

Россия и Турция могут извлечь выгоду из решения американского президента, только если найдут общий подход в Сирии. С точки зрения геополитических интересов - это более чем сложная задача. Поэтому сотрудничество между Анкарой и Москвой должно быть направлено на ослабление курдов, даже если они пользуются поддержкой США. Только это сделает ощутимой долгосрочную цель Москвы по удержанию режима Башара Асада у власти.

Хюсейн Чичек, политолог и научный сотрудник немецкого Центра ислама и справедливости в Университете Эрлангена-Нюрнберга, для Neue Zürcher Zeitung