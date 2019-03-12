В Госдуме похвастались, как "нагнули" Google из-за карты с украинским Крымом

В Госдуме пригрозили Google из-за карты с Крымом

Компания Google на своих картах указывает Крым как территорию РФ, заявил депутат Госдумы Василий Пискарёв.

"Российскому представительству Google был дан месяц на устранение ошибки, и мы видим, что на сегодняшний день эта работа выполнена", - сказал он.

По итогам встречи с директором по работе с органами госвласти Google Russia Мариной Жунич он отметил, что в настоящее время "вопрос снят с повестки".

Однако российский депутат пригрозил, что в случае повторных "нарушений" может последовать обращение в уполномоченные органы, пишет interfax.ru.

Как ранее сообщалось, в Министерстве иностранных дел Украины дали пояснение по поводу того, что аннексированный Россией Крым на картах ресурса Google maps в украинской и российской версиях отображается по-разному.