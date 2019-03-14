"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit

Британский парламент решил судьбу Brexit / Reuters

Парламент Великобритании одобрил перенос Брексита на более поздний срок.

Большинством голосов правительство страны поддержало предложение премьер-министра Терезы Мэй о переносе Brexit с 29 марта – до 30 июня. Именно такой срок Британия просит у Евросоюза, чтобы заключить договор о выходе, говорится в Twitter Палаты общин.

За проголосовали 412 парламентариев, против были 202 человека.

Стоит отметить, что в комментариях к твиту многие британцы выразили недовольство решением правительства. Люди пишут: "Позор, полная руина!", "Демократия побеждает :-)", "Позорное, великоплепнрое представление о демократии в мире" и т.п.

Commons votes 412 to 202 to approve a motion to seek to extend the #Article50 period.



This extension will be until 30 June 2019 if the #BrexitDeal is approved by 20 March 2019.



It notes that if a deal is not approved, the length of the extension will depend on its purpose. pic.twitter.com/Noe08xFJsJ — UK House of Commons (@HouseofCommons) 14 марта 2019 г.

Впрочем, есть и те, кто положительно отреагировал на новость.

Накануне Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения. Это и позволило депутатам инициировать голосование о переносе Brexit.

Напомним, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

Как сообщалось, 15 января 2019 года депутаты Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.