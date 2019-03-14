"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit

14 марта 2019, 20:49

В комментариях многие британцы выразили недовольство решением правительства.

Brexit, Брексит
Британский парламент решил судьбу Brexit / Reuters

Парламент Великобритании одобрил перенос Брексита на более поздний срок.

Большинством голосов правительство страны поддержало предложение премьер-министра Терезы Мэй о переносе Brexit с 29 марта – до 30 июня. Именно такой срок Британия просит у Евросоюза, чтобы заключить договор о выходе, говорится в Twitter Палаты общин.

За проголосовали 412 парламентариев, против были 202 человека.

Стоит отметить, что в комментариях к твиту многие британцы выразили недовольство решением правительства. Люди пишут: "Позор, полная руина!", "Демократия побеждает :-)", "Позорное, великоплепнрое представление о демократии в мире" и т.п.

Впрочем, есть и те, кто положительно отреагировал на новость.

Накануне Британский парламент не поддержал выход из ЕС без соглашения. Это и позволило депутатам инициировать голосование о переносе Brexit.

Напомним, процесс выхода Великобритании из ЕС начался в конце марта прошлого года. В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум по Brexit, победу на нем одержали евроскептики.

В мае Евросоюз резко увеличил сумму финансовых претензий к Лондону в связи с Brexit - от Британии требуют выплатить до 100 млрд евро.

Как сообщалось, 15 января 2019 года депутаты Палаты общин проголосовали против соглашения по выходу страны из Европейского Союза.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Великобритания Брексит Brexit
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

20:55
"Оружие не прятали": боец Азова рассказал о встрече Порошенко на фронте
20:49
"Позор и полная руина!": Британский парламент решил судьбу Brexit Видео
20:07
Французский политик требует ввести санкции ЕС против Украины
19:36
В Ровно Монументу Славы отпилили пальцы и нос Фото
19:22
Динамо - Челси: где смотреть матч 1/8 финала Лиги Европы, прогнозы букмекеров
19:18
Розенблат слил в Сеть запись о вмешательстве главы НАБУ в выборы США Видео
19:08
По скорости старения украинцы обогнали большинство жителей Европы, США и Ближнего Востока Видео
18:40
ОБСЕ: Россия стягивает войска к границе Украины Видео
18:25
В YouTube заблокирован канал Зеленского
18:22
Настя Каменских рассказала о тайном любовнике и что ее в нем заводит Видео
18:02
"Лечу на фронт": Порошенко объяснил, зачем собрался на Донбасс Видео
17:45
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
17:44
В одной из школ Днепра заболели более 500 учеников Видео
17:15
Кукушка или петух: как Путин опозорился на публике Видео
17:12
Смерть сотрудника АП: несостыковки и кровавые подробности Фото Видео
16:46
"Фил всех за гениталии мацкает": Киркоров отличился пошлой выходкой с Глюкозой
16:45
Коболев признал, что украинцы переплачивают за газ и назвал рыночную цену
15:55
Убийство сотрудника АП в Киеве: названа возможная причина смерти, есть задержанный Видео
15:54
Игорь Кондратюк отмечает день рождения: интересные факты из биографии именинника Фото
15:38
Убийство чиновника АП в Киеве: появилась реакция Порошенко
15:14
На митинге Порошенко в Луцке полиция "задержала" свинью в подгузнике Видео
15:10
Пограничники рассказали о прогрессе в обустройстве украинско-российской границы Фото
15:06
Чат с хореографом Сергеем Костецким
15:00
Из-за циклона Украину накроет непогода — синоптик Видео
14:59
Не только подагра: врачи назвали причину тяжелого состояния Юлии Началовой
14:40
В сети появился зрелищный трейлер фильма "Мстители: Финал" Видео
14:30
Журналист объяснил, зачем в России завели дело на Вятровича
14:21
Полиция сообщила подробности о гибели сотрудника администрации Порошенко
14:09
Анастасия Заворотнюк растрогала сеть новым фото маленькой дочки
13:06
Путинский пропагандист отличился нелепым заявлением о ПЦУ Видео
13:02
Чат с политтехнологом Сергеем Гайдаем
12:40
"Подруга": Кириленко сказал, что объединяет Maruv и "регионалов" Видео
12:28
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский рассказал о борьбе с раком
12:25
В Луцке срезали баннер с обращением к "ставшему президентом на крови" Порошенко
12:12
"Сногсшибательная": Настя Каменских покорила сеть весенним образом
12:05
"Вселился Азаров": глава полиции Одесчины не выговорил на украинском простые слова, опубликовано видео Видео
12:03
Япония "капитулирует" перед Россией в переговорах за Курилы - The Japan Times
12:03
Путин добился своего: США приняли русофильский закон мнение
11:48
В Киеве убили сотрудника администрации Порошенко по работе со СМИ Видео
11:43
"Там не только деньги": Оля Полякова призналась, что понимает коллег-гастролеров в РФ
11:40
Выборы 2019: Зеленский существенно оторвался от соперников
11:20
Синоптик сказала, когда в Киеве ожидается до +20 Видео
11:14
"Вы себя плохо ведете": охранники Порошенко вырвали у журналиста плакат с вопросом президенту Видео
11:05
"Они изменили историю": Яценюк рассказал о роли добровольцев
10:55
Диетолог развенчала мифы о яблоках и зеленом чае Видео
10:51
Как будет выглядеть послание Путина через несколько лет мнение
10:35
Девушка дня Instagram: итальянский тревел-блогер Джулия Калькатерра Фото
10:35
СМИ раскрыли планы Газпрома обойти директиву Евросоюза
10:20
Синоптик предупредила о новом похолодании в Украине: названы даты Видео
10:01
В России завели дело на Вятровича
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться