В России студентам предложили перекрыть прогулы молебном

Студентов призывают поддержать уничтожение сквера, строительство церкви и за это обещают списать прогулы / Фото: Новая газета

В российском городе Екатеринбурге у студентов Уральского государственного горного университета появилась возможность отработать пропуски занятий визитом на молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины.

Как сообщили учащиеся вуза журналистам Новой газеты, предложение поступило от заместителя председателя студенческого профсоюза Наринэ Медянниковой, которая пообещала, что на молебне нужно будет просто постоять.

В результате широкой агитации лишь около 20 студентов пожелали решить проблемы с прогулами походом на молебен. Молодежь активно зазывали на мероприятие, чтобы показать массовость противникам строительства, с которыми возник конфликт. Среди участников молебна были замечены шоумены и участники проекта Камеди клаб Михаил Галустян и Дмитрий Грачев.

Журналисты отмечают, что храм святой Екатерины решили построить в центре Екатеринбурга и для этого необходимо будет уничтожить городской сквер. Противники строительства уверяют, что деревья в мегаполисе важнее религиозного объекта.

Как ранее сообщалось, во время выступления в Екатеринбурге на спектакле Кармен российский оперный певец Ильгам Валиев порвал рот.