Показуха под Екатеринбургом: российских спасателей заставили косить снег

Российских спасателей заставили косить снег / e1.ru

В селе Новоалексеевское под Екатеринбургом сотрудники МЧС РФ по приказу начальства были вынуждены косить траву, скрытую под слоем выпавшего снега.

При этом российские спасатели вооружились косами, триммерами, граблями и лопатами.

Как сообщил местному изданию e1.ru источник, знакомый с ситуацией, такая работа связана с прибытием начальства в село Новоалексеевское.

В сообщении сказано, что начальники пожарно-спасательных частей должны были отправить в Новоалексеевское по два человека. Им приказали облачиться в рабочую одежду по погоде, с собой нужны были перчатки и инструмент.

"Рабочий инструмент привозить с собой к месту сбора (ручные косы, грабли, лопаты, триммеры бензиновые)", — говорилось в рассылке. Кроме того, "дополнительно можно привлекать курсантов, находящихся на стажировке в частях".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге легко одетые школьники репетировали парад Победы в снегопад.