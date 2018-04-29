В РФ околевших под снегопадом полураздетых детей решили растереть спиртом

В России продолжается скандал вокруг уральских школьниц из юнармейского отряда "Рысь", которым пришлось маршировать по снегу в юбках и балетках.

Оказывается, после этого инцидента детей растирали спиртом, сообщила Ura.ru заместитель директора школы по воспитательной работе Надежда Владимирова.

"Да, этот момент был неприятный, и, конечно же, мы боялись за их здоровье", — отметила она. Ответственность за выступление в непогоду Владимирова переложила на самих детей.

По результатам смотра отряд получил Гран-при Всероссийского патриотического фестиваля "Сыны и дочери Отечества" и теперь поедет на смотр-парад "Марш победителей" в Москву.

Инцидент произошел 24 апреля в Екатеринбурге на площади перед Домом офицеров. Провести его в помещении не смогли из-за аварийного состояния одного из залов. Участвовавшие в смотре отряды были возмущены, но организаторы ответили им: "Идите отсюда, мы вас не держим". После марша по снегу, по данным издания, несколько школьниц простудились и слегли с температурой.

Ранее представитель организаторов конкурса Ольга Рогулина сообщила, что дети "приняли осознанное решение выступать вот так вот".

"Мы говорили и ребятам, и руководителям выступать в теплой одежде. У нас ведь нет условия "раздеваться на улице" — у нас есть только критерий оценки, что у детей должна быть форма", — отметила Рогулина.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском городе Екатеринбурге ученики одной из среднеобразовательных школ провели репетицию парада Победы в летней одежде во время сильного снегопада.