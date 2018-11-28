В России оперный певец во время спектакля разорвал рот

Тенор сам не понимает, как такое могло произойти / Фото: Facebook/Ильгам Валиев

Во время выступления в Екатеринбурге на спектакле "Кармен" российский оперный певец Ильгам Валиев порвал рот.

"Все драки и трюки нам ставил профессиональный каскадёр и мастер по рукопашному бою... и все было доведено до автоматизма....сколько раз пели этот спектакль и никогда не было такого , всегда драки проходили без крови) Но.... в этот раз что то пошло не так , я получил травму, повреждены верхняя и сильнее всего нижняя губа, а что случилось понять не могу никак", - написал пострадавший в Facebook.

Тенор рассказал, что в антракте ему оказали первую медицинскую помощь, и спектакль он доработал с травмами. После врач-фониатр отвезла Валиева в травмпункт, где ему на рот наложили швы.

Оперный певец констатировал, что позже проконсультировался у более широких специалистов, которые сообщили, что жизнь артиста вне опасности, однако петь две недели запрещено.

/ Фото: Facebook/Ильгам Валиев

Напомним, известная оперная певица и вдова застреленного в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что в ее киевскую квартиру ворвались неизвестные и пытаются захватить имущество.