Назарбаев споренько подписал указ о собственной отставке

Назарбаев одписал указ о собственной отставке / Reuters

19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что уходит в отставку.

Указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики он подписал прямо во время обращения к народу.

Согласно указу, по его словам, Назарбаев уходит в отставку с 20 марта.

Напомним, до выборов нового президента исполнять обязанности главы государства поручено спикеру сената парламента – это будет Касым-Жомар Токаев. Сам Назарбаев теперь возглавит Совет Безопасности Республики.

Ранее Назарбаев раскрыл планы Путина по Донбассу. России не нужна новая территория, полагает президент Казахстана.

Как сообщалось, политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец рассказывал, что готовит Путин в Беларуси и Казахстане.

"...учитывая, что состояние здоровья Нурсултана Назарбаева в последнее время ухудшается, и он, как ТуркменБаши, может внезапно отойти, это может создать вакуум в руководстве республики. Назарбаев не подготовил своего преемника. Кроме того, в казахской элите очень сильные русофильские настроения. Иными словами, там высок риск того, что в случае смерти Назарбаева может прийти российская марионетка. А это, в свою очередь, может вызвать серьезные процессы, вплоть до гражданской войны в этой стране", – рассказал Березовец.