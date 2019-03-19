"Предчувствовала уход": ведущий раскрыл, какую болезнь Началова победила перед смертью

Юлия Началова перед смертью победила лимфому, рассказал телеведущий / instagram.com/julianachalova

Российский телеведущий Егор Иващенко сообщил, что певица Юлия Началова до смерти — примерно месяц назад — рассказала ему о преодолении лимфомы (онкологическое заболевание).

Исполнительница предчувствовала свой уход, рассказал ведущий Комсомольской правде.

По словам собеседника, врачи диагностировали у Началовой лимфому на ранней стадии, и артистка справилась с ней достаточно быстро.

"…Возможно, иммунитет был ослаблен еще и химиотерапией. Я не уверен, что она проходила эту процедуру и не знаю, какими способами она боролась с этой болезнью. Знаю только, что проблема такая была…", — отметил Иващенко.

Напомним, Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Лечащий врач певицы Василий Шуров говорил, что причиной смерти Началовой мог стать гнойник, который привел к сепсису (заражение организма микробами, попавшими в кровь) и отказу разных органов.

Певицу похоронят в Москве на Троекуровском кладбище в четверг, 21 марта.

Справка. 11 марта Юлию Началову госпитализировали в реанимацию одной из клиник Москвы. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Потом появилась информация, что в ночь на 16 марта певице сделали операцию на ноге из-за повторного абсцесса (гнойное воспаление тканей).

СМИ писали, что около семи лет назад у Началовой диагностировали подагру, через четыре года — системную красную волчанку, а полгода назад — сахарный диабет второго типа.