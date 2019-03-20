Первый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Дарига Назарбаева стала спикером сената / Вестник Кавказа

Старшую дочь Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву, которую многие называют престолонаследницей отца на посту главы Казахстана, избрали спикером сената республики.

Ее кандидатуру на этот пост предложил Касым-Жомарт Токаев, вступивший сегодня в должность президента страны. Помимо этого Токаев уже предложил переименовать Астану в Нурсултан – в честь Назарбаева.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.

Читайте такжеПочему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для КазахстанаРанее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил объяснил, что ждет Казахстан после смены лидера.

"Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", – отметил эксперт.

А эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса назвал две причины, почему Назарбаев ушел в отставку. По его словам, Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации".

"Есть ли тут "рука Кремля" – не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнером России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве", – считает Куса.