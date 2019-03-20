Первый шаг к трону: дочь Назарбаева избрали спикером сената Казахстана

Ее кандидатуру на этот пост предложил Токаев.
Старшую дочь Нурсултана Назарбаева Даригу Назарбаеву, которую многие называют престолонаследницей отца на посту главы Казахстана, избрали спикером сената республики.
Ее кандидатуру на этот пост предложил Касым-Жомарт Токаев, вступивший сегодня в должность президента страны. Помимо этого Токаев уже предложил переименовать Астану в Нурсултан – в честь Назарбаева.
Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил, что сложил с себя полномочия президента Казахстана. После отставки с поста президента Назарбаев возглавит Совет безопасности республики.
Читайте такжеПочему Назарбаев выбрал своим преемником Касыма-Жомарта Токаева и что это значит для КазахстанаРанее политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, экс-нардеп Тарас Чорновил объяснил, что ждет Казахстан после смены лидера.
"Назарбаеву удавалось жестко подавлять российскую фронду в стране. Там не панькаются с россиянами так, как у нас, в Украине. Российский язык там ограничен. Возможность занимать государственные должности не казахам жестко лимитирована. А в силовых структурах Назарбаев провел колоссальную чистку. И Россия с этим ничего не смогла поделать", – отметил эксперт.
А эксперт по международным отношениям Украинского института будущего Илья Куса назвал две причины, почему Назарбаев ушел в отставку. По его словам, Казахстан решил пойти по пути Узбекистана после смерти Ислама Каримова в 2016 году, только без последней сцены, собственно, кончины бессменного руководителя и "отца нации".
"Есть ли тут "рука Кремля" – не думаю. Казахстан, хоть и является близким партнером России, не действовал как их марионетка, и Москве это уже давно признали, не рискуя дестабилизировать ситуацию в таком огромном и ценном для них государстве", – считает Куса.