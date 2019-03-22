"Если Киев учтет рекомендации": Венгрия озвучила условие снятия блокады комиссии Украина-НАТО

Венгрия не намерена идти на уступки относительно ряда пунктов украинского закона об образовании / УНИАН

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто констатировал, что Венгрия прекратит блокаду встреч между представителями Украины и НАТО, если Киев учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании.

"Венгрия поддерживает стремление Украины в НАТО, но сейчас блокирует проведение всех встреч на политическом уровне, во время которых могут решаться не только военные вопросы. При этом, наша позиция очень гибкая: если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, Венгрия прекратит блокаду", - сказал посол в интервью изданию Фокус.

По словам Ийдярто, украинская власть публично обещала внести изменения в закон, и это слышали, как в Будапеште, так в Брюсселе и Вашингтоне.

"Мы не формируем союз против Украины в мире и ЕС. Мы хотим, чтоб Украина решала вопросы на европейском уровне, а не пыталась уйти от прямого ответа, как это происходит. Но, по-видимому, Киеву легче сказать, что проблемы страны – результат происков Кремля, который вмешивается в ваши внутренние дела", - отметил дипломат.

Напомним, ранее в Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу языка в образовании.

Как ранее сообщалось, представители НАТО выражают солидарность с Венгрией в требовании к Украине добавить выводы Венецианской комиссии по поводу языковой статьи украинского закона об образовании.