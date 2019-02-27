В НАТО поддержали Венгрию в конфликте из-за украинского закона об образовании

Украина-НАТО / BBC

Представители НАТО выражают солидарность с Венгрией в требовании к Украине добавить выводы Венецианской комиссии по поводу языковой статьи украинского "Закона об образовании".

С таким заявлением заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Будапешт, сообщают в пресс-службе Альянса.

"Союзники действуют солидарно с Венгрией касательно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", — заявила она.

Гетемюллер также выразила благодарность официальному Будапешту за ее поддержку Украины в конфликте с Россией, в том числе и за реверсные поставки газа, и за гуманитарную помощь и за медобслуживание раненых бойцов украинской армии.

Напомним, ранее в Венгрии заявили о поиске компромисса с Украиной по вопросу языка в образовании. До этого в венгерском ресторане Киева официанты отказались обслужить замминистра на украинском языке.