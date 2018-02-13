Скандал вокруг закона об образовании. Венгрия назвала условия для начала диалога с Украиной

13 февраля 2018, 20:03

Венгрия не будет отказываться от своей позиции.

Глава МИД Венгрии высказался о законе об образовании

Украина должна воздержаться от реализации образовательного закона до согласования с закарпатскими венграми всех деталей по обучению на языках национальных меньшинств, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия не будет отказываться от своей позиции относительно украинского закона об образовании без правовых гарантий. Если бы Венгрия отказалась от своей возможности применять вето в международных организациях, то это было бы отказом от единственного инструмента, с помощью которого она может защищать закарпатских венгров и заставлять Украину соблюдать международные нормы", — заявил глава МИД Венгрии.

По его словам, на 14-15 февраля планировалось заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров обороны. Венгрия заблокировала проведение этой встречи, и поэтому генеральный секретарь Альянса информировал страны-члены, что заседание не состоится.

"Хотя они пытались оказывать давление на Венгрию с требованием не применять право вето, страна сдержала эти усилия, потому что это обязанность венгерской дипломатии — защищать венгров, независимо от их места проживания", — подчеркнул министр.

По его словам, в международной политике все взаимосвязано, и по этой причине Венгрия не будет воспринимать утверждение, что вопрос нацменьшинств не должен быть связан с правом вето в международной организации, говорится в сообщении на сайте венгерского МИД.

"Каждая страна, которая работает в тесном взаимодействии с НАТО, осуществляет и воплощает годовую программу, и в рамках этого соглашения Украина обязалась соблюдать права меньшинств. Если Украина серьезно относится к установлению более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", — подчеркнул Сийярто.

По его словам, Венгрия отменит вето, если украинские власти согласуют с представителями нацменьшинств все детали о языках обучения представителей нацменьшинств.

"Со стороны Венгрии, чтобы снять вето, Украина должна, согласно ожиданиям Венецианской комиссии и Европейского Союза, воздержаться от начала реализации закона, пока не достигнет договоренности по каждому пункту закона с национальными меньшинствами, включая венгерское меньшинство", — заявил Сийярто.

По его словам, если украинские власти приостановят воплощение закона до завершения консультаций с национальными меньшинствами, то это станет основой для переговоров по нахождению обнадеживающего решения для урегулирования ситуации.

Также Сийярто отметил, что консультации между представителями украинской власти и венгерского меньшинства из Закарпатья должны начаться завтра, 14 февраля, и Венгрия готова предоставить всю необходимую помощь закарпатским венграм.

Напомним, новым законом "Об образовании", который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, на обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

В то же время языковые положения закона (ст. 7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положения языковой статьи.

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Украина Венгрия Петер Сийярто
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