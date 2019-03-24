"Черт лысый, иди ты": жители постсоветской страны не оценили предложение переименовать столицу вслед за Казахстаном

Бишкек предложили переименовать в Манас / Википедия

После того, как столицу Казахстана Астану переименовали в Нур-Султан в честь бывшего президента – в Кыргызстане предложили переименовать свою столицу Бишкек в Манас.

"Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны, может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения", – написал экс-член Временного правительства Киргизии Эмилбек Каптагаев у себя в Facebook.

По его мнению, Бишкекским районом стоит назвать нынешний Свердловский, ведь там находится Пишпекское укрепление, называемое Кузнечной крепостью.

Читайте также"Узнав об отставке Назарбаева, Саакашвили отложил визит в Украину": соцсети об уходе президента КазахстанаДалеко не все пользователи позитивно оценили данное рацпредложение. Люди пишут: "Хоть Нью-Йорк назови… один фиг колхоз!", "Если все прыгнут, то Эмилбек Каптагаев тоже прыгнет?! А хорошие идеи для города возникали у вас когда-нибудь в голове?", "Слушай, Черт лысый. Харош всякую хрень придумывать, лучше иди ты на... Бишкек классно звучит" и т.п.

Чиновнику также напрямую посоветовали заняться реальными проблемами.

"Какая разница? От того, что переименуют город, люди начнут жить лучше? Не понимаю логику наших чиновников. Люди живут на грани, а им видите ли, название города не нравится. Посмотрела бы на вас, если бы вы голодали или жили на улице, были сиротой, думали бы о названии города?? Другое дело, если бы сначала решили первичные проблемы людей, можно было бы поднимать такие вопросы. Чем злить людей своей ограниченностью, лучше не пишите бред на данный момент", – написала Турсунбекова Асылай.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую. Депутаты 240 голосами поддержали законопроект №9310-1. Теперь его должен рассмотреть в Конституционный суд.

12 февраля Македония официально сменила название. Часть правительственных структур уже сменила логотипы.