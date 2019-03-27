В Казахстане рухнул вертолет Минобороны с 13 пассажирами

Состояние потерпевших уточняется.
В Кызылординской области на юге Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8 Министерства обороны страны.
"27 марта 2019 года потерпел крушение вертолёт ВВС СВО ВС РК. На борту находились 13 человек. По предварительным данным с места происшествия, имеются жертвы. Состояние потерпевших уточняется", — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики.
Отмечается, что потерпевший крушение вертолет следовал в составе звена из четырех боевых винтокрылых летательных аппаратов. Перелет проходил в тёмное время суток и в сложных метеорологических условиях.
По предварительным данным с места происшествия, есть жертвы крушения, их число уточняется. Обстоятельства падения вертолета также пока остаются неизвестными.
Напомним, парламент Казахстана проголосовал за переименование столицы страны Астаны Нурсултан – в честь предыдущего главы государства Нурсултана Назарбаева, который накануне подал в отставку.