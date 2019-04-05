"Только в выгребную яму": Москва отреагировала на обещание Омеляна приехать к ним на танке

Москва отреагировала на обещание Омеляна приехать к ним на танке / Reuters

В России возмутились из-за заявления министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, что он приедет в Москву "только вместе с союзниками на танках".

Одними из первых, кто поспешил высказаться по этому поводу, стали глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В частности, Пушков напомнил, что единственным, кто ранее собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер.

"Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать", — написал Пушков в своем Twitter.

В свою очередь Захарова заявила, что Москва министра Омеляна находится в другой стране.

"Дорогой товарищ, та Москва, в которой вы будете "вместе с союзниками на танках", находится в штате Айдахо(на северо-западе США, в штате Айдахо, есть город Москоу – ред.). Так что вперед и с песней!" — написала представитель российского МИД в Facebook.

До этого глава Мининфраструктуры заявлял о том, что не за горами время, когда "в Москву будут ходить только медведи". Омелян уже давно выступает за то, чтобы Украина полностью перекрыла транспортное сообщение с РФ.

Напомним, в ответ на запрет Киева по авиасообщению Россия предложила его возобновить. Представитель Росавиации выступил с предложением провести соответствующие переговоры.

На что Омелян выставил требование для возобновления авиасообщения с Россией. Министр инфраструктуры потребовал вернуть аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса в обмен на чартер. Напомнил он и о репарациях.