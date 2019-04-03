В ответ на запрет Киева по авиасообщению Россия предложила его возобновить

3 апреля 2019, 17:39

Представитель Росавиации уже выступил с предложением провести соответствующие переговоры.

Самолеты
В ответ на запрет Киева по авиасообщению Россия предложила его возобновить / 163gorod

После того, как Киев запретил все прямые авиаперелеты с Россией, Росавиация предложила все регулярные и чартерные рейсы между странами возобновить. Причем сделать это – "в полном объеме".

Представитель ведомства уже выступил с предложением провести соответствующие переговоры.

"Уверены… такое решение отвечает интересам наших народов и авиапассажиров", — отмечается в сообщении Росавиации.

Напомним, решение было принято после скандала с визитом в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главы Оппозиционной платформы — за жизнь Виктора Медведчука.

Запрет не распространяется только на полеты миссий международных организаций – ОБСЕ, Красного Креста и ООН.

Как сообщалось, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Газпрома Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины "не проявляет активности" в решении этого вопроса. Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.

Позднее Бойко прокомментировал свой вояж с Медведчуком в Москву. Кандидат был лаконичен и немногословен.

Напомним, за полет Бойко и Медведчука в Москву будут отвечать пограничники и авиаслужба. Следователи полагают, что при получении разрешения на полет были превышены служебные полномочия.

При этом лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заявила, что президент Петр Порошенко лично дал разрешение Юрию Бойко и Виктору Медведчуку на визит в Россию и встречу в Москве с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Дмитрием Миллером.

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Россия Украина авиасообщение Росавиация
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