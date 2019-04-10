Стали известны хорошие новости о Далай-ламе

Госпитализированному Далай-ламе XIV намного лучше / Reuters

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV (Тэнцзин Гьяцо) находится в больнице в столице Индии Нью-Дели, ему намного лучше.

Далай-ламу могут выписать из больницы уже через несколько дней, рассказал Agence France-Presse личный секретарь духовного лидера буддистов.

"Его святейшеству намного лучше, однако его лечение все еще продолжается…", — отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Индии Далай-лама XIV попал в больницу, у него диагностировали легочную инфекцию.

Справка. Тэнцзин Гьяцо родился 6 июля 1935 года на Тибете, в возрасте двух лет его провозгласили инкарнацией 13-го Далай-ламы (воплощение, проявление души в материальном теле).