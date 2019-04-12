Макрон после Зеленского встретился с Порошенко

Эммануэль Макрон встретился с Петром Порошенко / Reuters

В пятницу, 12 апреля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Переговоры лидеров двух стран продлилась около 50 минут. После переговоров Макрон проводил президента Украины на крыльцо Елисейского дворца, после чего Порошенко сел в автомобиль и уехал.

Отметим, что ранее в этот же день Макрон в Елисейском дворце провел встречу с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Позднее Зеленский заявил о том, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно.