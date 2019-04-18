Орбан предлагал Варшаве поделить Украину – польский депутат

Виктор Орбан / Reuters

Депутат польского Сейма Славомир Нитрас утверждает, что в разгар Революции достоинства премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уговаривал Польшу поделить украинские территории.

"Орбан уговаривал нас, чтобы во времена украинского кризиса мы захватили земли и поделились ими. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия - это страна больших комплексов со времен, когда после войны их территории сократились на половину. Орбан очень опасный и очень умный", - подчеркнул польский политик в интервью Onet.

Он также критически оценил личность Виктора Орбана.

"Я считаю, что Орбана надо выгнать, потому что он гнилой фрукт. Я знаю Виктора Орбана. Он очень умный человек, знает языки, он умеет продвигаться в кабинетах. О Ярославе Качиньском такого нельзя сказать. Орбан очень ловкий политик", - добавил Нитрас.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. При этом он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.