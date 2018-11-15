В России отреагировали на слова Орбана о нежелании работать с нынешней украинской властью

Венгрия, по мнению Москвы, защищает свои интересы / Фото: УНИАН

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Российской академии наук Владимир Оленченко прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он констатировал, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

"Орбан твердо отстаивает национальные венгерские интересы. И в этом плане с ним трудно дискутировать украинским политикам и руководителям, поскольку они систематически нарушают права национальных меньшинств и представителей других наций на украинской территории. Премьер-министр Венгрии показывает, что переговорный потенциал между Венгрией и Украиной по национальным вопросам, который раньше предполагалось использовать, видимо, исчерпан. Он говорит, что единственная перспектива в этой ситуации - смена руководства в Украине" – цитирует эксперта RT.

По словам Оленченко, руководители многих стран мира смотрят на Украину через призму предстоящих выборов и перспективу смены руководства.

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"Нынешнее украинское руководство демонстрирует некомпетентность и агрессивность не только по отношению к Венгрии, но именно там говорят об этом вслух. Это нашло отражение в украинских СМИ, что свидетельствует об отсутствии поддержки у нынешнего киевского руководства. Понятно, что украинские политики, которые будут соперничать с Порошенко, станут использовать все аргументы для того, чтобы ослабить репутацию действующего президента и повысить свой авторитет. Так что в Украине достаточно широко будет использоваться венгерская карта. Что касается Венгрии, выступление Орбана не является единичным и изолированным. То есть страна настойчиво, последовательно и жестко проводит свою линию в отношениях с Украиной, и это будет продолжаться", - подытожил он.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Он также сообщил о невозможности урегулировать разногласия с Украиной при ее нынешнем руководстве.