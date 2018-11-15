Дружбы не будет: Орбан оценил евроатлантические перспективы Украины

Виктор Орбан / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС.

Он также отметил, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, при этом венгерская сторона уже контактирует с потенциальными победителями выборов для того, чтобы обсудить изменения после смены власти.

По его словам, если после выборов ситуация в Украине не ухудшится, это станет большим достижением, пишет венгерский правительственный портал.

Орбан считает, что на сегодняшний день договоренности с действующим политическим руководством Украины для Будапешта не представляются возможными.

"Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться", - подчеркнул он.

Орбан считает, что Украина может вернуться на путь дружбы и стратегического партнерства с Венгрией и это является единственным путем, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

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"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развития Украины", - добавил премьер Венгрии.

Отметим, что ранее новоназначенный посол Венгрии Иштван Ийдярто подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, ранее посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызвали в Министерство иностранных дел Венгрии из-за опубликования украинским сайтом "Миротворец" списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерский паспорт.

Отметим, что министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".